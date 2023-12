Paz Padilla desvela cómo fue su paso por 'Sálvame': "Fue muy duro, pido perdón"

Paz Padilla está pasando ahora por un dulce momento. Está a punto de estrenar su nuevo programa en Cuatro, 'Te falta un viaje', junto a su hija, Anna Ferrer. Con motivo de la promoción del espacio, la humorista ha concedido una entrevista en la que ha vuelto a hablar de su paso por 'Sálvame'. Asegura que lo pasó "muy mal" y reconoce que tuvo muchos desencuentros con el equipo del extinto programa de Telecinco.

En una entrevista al podcast 'Lo que tú digas', Paz Padilla cuenta que no le gustaría volver a hacer un programa como 'Sálvame' en la actualidad, aunque nunca renegará de haber pasado por el formato. No quiere "volver a vivir" determinadas situaciones: "No soy la misma que llegó allí hace 14 años. Las circunstancias de mi destino me cambiaron. Yo quiero calma, para mí, la felicidad es tener calma". La presentadora recalca que está en otro momento de su vida y le da las gracias a "la cadena y los compañeros. "Les deseo que les vaya bien y que busquen su camino", admite.

Paz Padilla ha admitido que lo pasó mal en determinados momentos en 'Sálvame', especialmente con el tratamiento de la muerte de Chiquito de la Calzada, al que estaba muy unido. "Y, porque hubiera muerto, ¿teníamos que tratarle mal? Yo no lo entendía", cuenta. Recuerda que fue a sus "jefes" para pedirles que rebajasen el tono cuando consideraba que estaban pasando algunas líneas rojas. "Por favor, ¿no te da pena verla llorar? Por favor...", les decía, a lo que siempre se le contestaba con un "anda ya". "Hay cosas que te duelen en el alma. Yo optaba por el silencio, pero fue muy duro. No es bonito ir a un trabajo y no poder contar a tus compañeros que tu marido se está muriendo", recuerda.

Por otro lado, la presentadora recalca que la televisión "es un negocio, números y cifras", algo que ella misma tiene muy claro. "Yo soy un personaje. Mi manager es un vendedor de personajes, de productos, que es lo que soy yo. Pero tienes que diferenciarte del producto, porque, si no, el personaje te come. Y hay gente a la que le ha comido el personaje y no se quitan la careta", expresa de forma tajante. Además de esto, la gaditana admite que aguantó hasta el final porque tan solo quería demostrar su humor, que es su "forma de vida". "Durante mucho tiempo pensé que tenía que estar y luego me di cuenta de que sobraba", insiste. No contenta con esto, la presentadora también ha aprovechado para pedirle disculpas a todos aquellos que se vieran afectados por lo que hacían en el programa de Telecinco. "Pido perdón si alguna vez hice daño, que creo que sí, evidentemente, porque estaba ahí. Intenté hacerlo lo mejor posible y poner amor a todo lo que hacía", asevera.

Paz Padilla habla de su despido de Mediaset

Paz Padilla también ha hablado sin ningún tipo de filtros sobre su sonado despido de Mediaset. "Yo hice un directo con María del Monte y Anne Igartiburu hablando de que, en aquel momento, toda mi familia tenía la vacuna puesta y todos teníamos el Covid. Yo lo había cogido por segunda vez. Dije que tuviésemos cuidado, porque nos podíamos infectar aun estado vacunados", cuenta. Sobre esto, la presentadora asegura que "editaron" ese vídeo y eso provocó que se la cancelara por "antivacunas". La humorista reconoce que todo eso le pasó factura, pero se ha dado cuenta de que "el tiempo ha puesto las cosas en su sitio y aquí estamos".

En el podcast, Paz Padilla también recalca que considera que su despido de la cadena de Fuencarral "fue un efecto secundario". Hay que recordar que el despido fue declarado improcedente y la justicia permitió que volviese al grupo de comunicación. Desde entonces, ha estado en diversos programas, como 'Déjate querer' o 'Me resbala', así como de invitada en 'Fiesta'. Ahora, la comunicadora pone toda la carne en el asador con su nuevo docureality en el que acompañada por su hija recorrerán el mundo para descubrir distintas formas de celebrar la vida y enfrentarse a la muerte. Se trata del debut televisivo de la influencer.