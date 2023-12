Paz Padilla se compra un ataúd "personalizado" en Ghana

Paz Padilla y Anna Ferrer estrenaron este miércoles 13 de diciembre 'Te falta un viaje' , espacio de Cuatro que logró un 8,5 % de share y que ha generado multitud de comentarios en redes sociales. Y es que el nuevo programa de la humorista ha dejado situaciones surrealistas como la sucedida en Ghana, donde ambas quisieron acudir a un entierro típico del país, donde el último adiós de un ser querido nada tiene que ver con el de España. Lejos de los velatorios rígidos de muchos lugares, en el país del oeste de África el fallecido yace en un ataúd pomposo, el cual además se expone en una carpa espaciosa decorada para la ocasión y en la que se baila, se canta y se come sin límites. Un féretro similar al que ha comprado Paz Padilla tras varios regateos durante su periplo televisivo.

Los ataúdes en Ghana suelen costar, según los expertos, entre 95 y 1200 euros, pero a Paz como al resto de turistas el precio se le incrementaba. Le llegaron a pedir 3.000 dólares (unos 2.750 euros al cambio), sin embargo, ella consiguió una importante rebaja con la que tanto la gaditana como el vendedor estaban de acuerdo. Todo sucedió cuando madre e hija visitaban a un artesano que los fabricaba, eso sí, de forma personalizada, lo que provocó que Paz Padilla dejara volar su imaginación. Prueba de ello, que encargara uno con claras referencias a su tierra, Cádiz.

Paz Padilla vio algunos con forma de vaca, de león o de gallina, pero ella tenía claro qué era lo que quería: un pito de Carnaval, unas fiestas muy especiales para ella. "Quiero comprar un ataúd. Si compro uno, ¿me lo mandáis a España?", planteó la cómica. En ese momento comenzó el regateo entre ellos y ella aceptó 1.800 dólares, cantidad que ella consideró que era justa y a la que habría que sumar el traslado a más de 5.600 kilómetros.

A pesar de que las dos se llegaron incluso a meter y probar el ataúd, ninguna llegó a sentirse a gusto en su interior. Tanto que las dos dejaron claro el yuyu que les transmitía estar en un sitio tan pequeño como ese: "Qué mal rollo da".

El proyecto más ilusionante de Paz Padilla y Anna Ferrer

No será el único lugar que visiten. Paz y Anna grabaron el programa este verano, pero visitaron otros muchos rincones en los que no solo hablarán de la vida, sino también de la muerte como ha sido este caso. Al ser su primer programa juntas se han mostrado muy nerviosa estos días, siendo este el más ilusionante de ambas hasta ahora. Si bien trabajan mano a mano en su marca de ropa, este proyecto nada tiene que ver con el resto de lo hecho hasta ahora por las protagonistas.

Fue hace tan solo unos días cuando ella habló largo y tendido sobre lo que habían aprendido en este proyecto. "Me siento muy orgullosa, porque creo que Ana va a sorprender muchísimo, porque lo hace muy bien. Es una ignorancia supernatural. Tiene una naturalidad brutal. Es verdad que no llevábamos guiones y vamos a ver lo que nos encontrábamos. Si encontrábamos oro, pues oro, si encontrábamos un día aburrido, pues no llevábamos nada escrito. Y eso se nota, se ve, que todo lo que surge es espontáneo, no están preparados, y ella pues adaptaba lo que venía, y la verdad es que es súper guay", dijo a Yotele.