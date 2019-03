2 Rocío Madrid y el dolor de la pérdida

“Antes de ayer me llamó Javier y me dijo ‘niña, Galindo está muy mal’ y yo suspiré un Oh, y el me dijo que es lo mismo que cada persona a la que se lo había dicho. Para mi pensar en la muerte de Galindo es como que uno de tus súper hérores muera. Así me sentí y creo que así se siente medio país. Apenas coincidimos en mesa, pero su presencia allí fue tan grande que cuando yo entré al programa solo se contaban anécdotas locas, cuerdas y únicas con él. Hasta pronto Galindo”.