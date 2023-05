Paulina Rubio y su salida de tono hacia Eva Soriano: "Límpiame el culo si puedes"

No solo ha llamado la atención que Paulina Rubio no se despegue de sus gafas de sol en su visita a España. La artista está de promoción con la canción 'No es mi culpa', su último trabajo, por lo que ha visitado varios medios de comunicación y programas de toda índole. El último lugar al que ha acudido como invitada es 'Showriano', espacio presentado por Eva Soriano y donde tuvo una salida de tono que no ha dejado indiferente a nadie. Ni siquiera a la presentadora, quien haciendo gala de su humor supo salir perfectamente del paso. Todo sucedió cuando la artista estaba hablando del vínculo que le unía con nuestro país, instante en el que hizo alusión al hijo que tiene con Colate. "Yo en mi casa ya tengo un trocito de España, mi hijo ya es un trozo de España", deslizó.

no sé cómo esto empezó hablando del hijo de paulina rubio y acabó así #showriano pic.twitter.com/uKHJ989iWf — Showriano en M+ ( @showriano) May 17, 2023

El pequeño, que ahora tiene 12 años, es el nexo que le une todavía a España, algo que parecía desconocer Eva Soriano. "Pensaba que te llevabas una piedra del Teide", bromeó ella, a lo que Paulina reaccionó de una forma completamente inesperada. "Qué mala", respondía la mexicana, mientras se levantaba y le ponía el trasero en la cara a la comunicadora. En ese instante le decía: "Límpiame el culo si puedes, coño". Una reacción que puedes ver en el vídeo de este artículo y que dejó casi sin palabras a Eva, que preguntaba desconcertada: "¿Qué?". Por si no se hubiera enterado, Paulina volvía a repetir la frase: "Que me limpies el culo… No es cierto. ¡Ay, qué malaaaa!". Reacciones, gestos y actitudes que no se comprendían ni dentro ni fuera de la Red.

Eva Soriano quería saber a qué había venido esa frase, por lo que le preguntó a la cantante si esta expresión era habitual en ella. "Pensé que eras bromista", finalizaba Paulina, pensándose que esta 'broma' iba a encajar mejor. La humorista no pudo evitar quedarse a cuadros, al igual que el resto de espectadores en la red social del pajarito, donde Paulina se convirtió en uno de los nombres más repetidos desde entonces. "Mis compañeros hablando de algo importante de trabajo. Yo cortando a todo el mundo para decir que busquen a Paulina Rubio en Twitter", "Cero bromas, creía que la Paulina Rubio que fue al programa de Eva Soriano era una imitadora" o "Estoy atrapado viendo esto en bucle desde anoche. Paulina Rubio me tiene abducido" son solo algunos de los comentarios que ha generado esta parte del programa en el universo 2.0.

Su llegada a España no ha estado exenta de polémica. Este viaje exprés ha sido una sorpresa incluso para Colate, que se ha mostrado impactado, tal y como demostraba el zasca que te contábamos en SEMANA. La relación de ambos es prácticamente nula y desde que se separaran en el año 2012 no han dejado de lanzarse indirectas y verse envueltos en batallas legales que inevitablemente copaban titulares.