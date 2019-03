La aventura española de Paulina Rubio no está siendo precisamente un camino de rosas. Son muchas las polémicas en las que se ha visto últimamente envuelta la diva mexicana, todas ellas relacionadas con su papel de coach en ‘La Voz’.

Parece que el carácter de la chica dorada no está gustando demasiado al público que un día le tendió la mano, y es que pese a que nuestro país ha sido uno de los mercados en los que la artista ha cosechado más éxito, su comportamiento en el talent show podría acabar perjudicando a su imagen mediática. Durante la última emisión del concurso, las redes sociales ardieron tras escuchar un comentario de Paulina Rubio.

Algunos usuarios consideraron fuera de lugar las palabras que la cantante dedicó a uno de los concursantes a la hora de decidir si formaba, o no, parte de su equipo. Situación en la que también se vio envuelto su asesor, el cantante cordobés Antonio José, que a juzgar por su gesto estaba bastante incómodo con la situación.

La intérprete de ‘Ni una sola palabra’ tenía que elegir junto a Antonio José a los integrantes de su equipo que pasarían la siguiente fase. Una labor nada sencilla en la que lanzó un comentario que, para muchos, fue inadecuado. “¿Pero con ella qué haces después de dos discos?”, preguntó Rubio a su asesor mientras revisaba con esmero los nombres que tenía apuntados en su libreta. “Estos no me gustan, estos me gustan”, decía la estrella latina ante la mirada de Antonio José, que prefirió mantenerse al margen en la decisión de la coach. Segundos después la mexicana comunicaba su veredicto sin, aparentemente, haber tenido en cuenta la palabra de su compañero.

La expresión de Paulina Rubio encendió las redes sociales, que atacaron sin piedad a la coach más cañera de esta edición de ‘La Voz’. “¿Pero qué desprecio es ese? Vaya hipócrita y mala persona”, “El asesor de Paulina Rubio es la propia Paulina” o “no aguanto a Paulina, y por las caras que pone Antonio José no soy el único”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter. No cabe duda de que la personalidad de la chica dorada es única, pero parece que esta no encaja bien con el formato del talent show musical de Antena 3. Una situación complicada que seguramente sepa resolver bien a golpe de melena y ventilador.

