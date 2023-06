Paula Echevarría y Miguel Torres sorprenden en 'Mask Singer' como la primera pareja desenmascarada

'Mask Singer' desenmascara una de sus grandes novedades de la temporada. El programa comenzó hace semanas dando la bienvenida a su primera máscara doble, "Alienígenas". Esta pareja aparecía en el escenario bajo dos de los trajes más grandes y rodeados por una nave espacial. En el programa del 7 de junio esta máscara era la elegida para ser descubierta y bajo los dos marcianos aparecían Paula Echevarría y Miguel Torres, para sorpresa de todos.

La pareja aparecía por primera vez en televisión juntos y esto era una de las cosas que más dificultades les generó para esconder el secreto. "Mi hija Daniela me mata ahora mismo, no lo sabe nadie", desvelaba la actriz. Entrar y salir de casa a la misma hora les ponía en todo un compromiso. No tuvieron una de las máscaras fáciles, de hecho reconocen que "movernos los dos dentro de esa nave era algo inviable, ni mover los brazos podíamos". La decisión de aparecer en el programa ambos será casi una excepción. Querían cantar en el escenario de Antena 3 porque, como dice la influencer, "es un programa muy limpito, para toda la familia y de entretener".

Miguel Torres y Paula Echevarría aparecen juntos sobre el escenario cantando Camela

Miguel Torres, por su parte, reconocía que subirse a un escenario de esta forma había sido todo un desafío. Han terminado tan contentos con la experiencia que incluso, reconoce, que "el regalo nos lo hemos llevado nosotros". La sintonía entre ambos se notaba más allá de la actuación y coincidieron en señalar qué es lo que más les había costado. "La gente en casa no se imagina el calor que hace ahí metido. Pasamos momentos 'dramáticos' por eso y por no poder ayudarnos", explicaron.

Ambos tuvieron la suerte de poder aparcar la nave ya en esta gala y sintieron que volvían a meterse de lleno en la competición a Miguel Torres y Paula Echevarría y, aunque lo dieron todo cantando una canción de Aitana, no se colaron en la semifinal. "Nos encantaba, ya metidos queríamos llegar hasta la final y continuar", desvelaron al final. En esta ocasión fueron Ana Obregón, Javier Ambrossi y el invitado Roberto Leal los que adivinaron por las pistas, principalmente por los equipos de fútbol, los que se encontraban ambos ahí. "Da rabia que ahora que empezábamos a gestionarnos, ya nada", se despedían de Arturo Valls.