Paul Burrell, el que fuera mayordomo de Diana de Gales, se sienta en 'Viajando con Chester' el próximo miércoles 1 de marzo a las 22:50 horas. Risto Mejide recibe en su programa de Cuatro la visita del que fuera la mano derecha de princesa Diana le contará todos los secretos de Palacio de los que fue testigo. Estuvo junto a ella hasta el 31 de agosto de 1997 tras el accidente de coche en el que falleció y la acompañó durante cerca de 10 años. Nadie mejor que él sabe cómo era la relación con Carlos III, cuya coronación como Rey de Inglaterra se producirá el próximo 6 de mayo, y lo que se pudo vivir tras las cortinas de palacio.

En el avance del programa se puede intuir la mala relación que existió entre ambos. El mayordomo, con toda la expresividad posible, narra ante las cámaras uno de esos momentos donde peor se sintió trabajando a sus órdenes. Recuerda como le decía, de forma muy arisca, que "algún día voy a ser el rey de este país y tu vas a hacer lo que yo diga". Tal era el enfado del monarca ante lo que hubiera sucedido entre ellos que cambió, como se dice coloquialmente, de color. La tensión continuaba creciendo y , en un momento de esa conversación, cuando "su cara se volvió a azul", se desató un acto que no esperaba.

No pudo frenar en ese momento lo que se avecinaba, este "agarró un libro y me lo tiró". En su próxima visita seguro confiesa mucho más detalles, como ha sido su intención en otras ocasiones. En medios británicos ha confesado que le gustaría poder decirle a los príncipes Guillermo y Harry más sobre su madre. Aunque todo siempre son suposiciones, sí confirmó que lo que sabía "no son cosas bonitas". Si algo le pasara y desaparecía, "si dejo este lugar y me voy a otro lugar, nunca lo sabrán".

La relación de la familia Spencer con la actual corona

La relación entre Diana de Gales y Carlos de Inglaterra no podían tener más misterios y complicaciones alrededor. Hace un año se conocía, por ejemplo, que aunque le juró amor eterno a la que sería su esposa en una carta, luego terminó desvelándose su otra relación con Camila Parker Bowles. Si la familia Spencer, a la que pertenecía Diana, sigue formando parte de la rutina real es todo un misterio. Parece que, de momento, lo seguirá siendo unos meses más. La Coronación en la que se verá inmersa toda Inglaterra en mayo de 2023 está despertando mucho interés, además, por quiénes serán los que acudan.

Ante estos rumores, le han preguntado al hermano de Lady Di, al conde Charles Spencer, si estaría entre uno de ellos. En un programa de radio, no solo no confirmó nada, sino que abrió la puerta a que la respuesta fuera afirmativa. Bromeaba en que "no lo hubiera pensado" porque "van solo unas dos mil personas" a dicho acto. Continuó en ese tono tan característico recordando que "hay una vieja corona dando vueltas por aquí, en alguna parte". Aunque eso sí, "no creo que la usaré pronto". Otra de las dudas se encuentra en la presencia de Harry de Inglaterra, tras toda la polvareda que ha levantado con sus últimas memorias. Tras contar los numerosos desplantes que le habrían realizado a él y a Meghan Markle, se enfrentaría de asistir a la Familia Real Británica, a toda al completo.