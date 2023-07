Patricia Pardo y Christian Gálvez están casados desde hace un año y a la espera de su primer hijo en común. Esta bomba era anunciada por los protagonistas en sus redes sociales, dejando a gran parte de sus seguidores sin palabras. ¿La razón? Quién sabe si la reveladora cronología de su historia de amor. Poco después de que se descubriera la noticia, la madre de Almudena Cid, exmujer del presentador, reaccionaba y mandaba un mensaje de cariño a su hija, quien ha preferido permanecer en silencio. Si bien había quien esperaba ver a Patricia Pardo al frente de 'El programa de Ana Rosa' el lunes 31 de julio, lo cierto es que ni estaba ni se le esperaba en plató, pero ¿dónde se encuentra la presentadora?

Patricia Pardo ha comenzado sus vacaciones

Al parecer, la gallega ha iniciado sus vacaciones. Poco después de que Ana Rosa Quintana se despidiera del programa y se tomara unas semanas de asueto, Patricia Pardo ha seguido sus pasos. La periodista había estado al pie del cañón durante estos meses y, aunque es cierto que llevaba ropa algo más holgada, nada hacía presagiar este embarazo sorpresa. Ni Christian ni tampoco ella habían dado pistas del momento en el que se encontraban, mucho menos que hacía un año que habían contraído matrimonio.

Patricia Pardo suele tomarse varias semanas de relax y ahora lo necesita más que nunca. A sus 39 años espera su tercer hijo, un momento muy ilusionante para ella y del que apenas han revelado detalles. Sí que es cierto que la imagen que compartían este fin de semana dejaba ver que Patricia ya tiene una incipiente barriguita, lo que haría sospechar que la presentadora está embarazada ya de varios meses. Será una vez dé a luz cuando se dé de baja y se tome un descanso más que merecido, etapa que tanto ella como Christian están deseando que llegue.

Fue el viernes 28 de julio cuando Patricia Pardo dijo adiós a la audiencia. Han sido meses muy emocionantes para ella, en especial, los últimos meses en los que sabía que 'El programa de AR' llegaba a su fin, al menos tal y como lo habíamos conocido. "Durante mucho tiempo esta ha sido mi familia y el sentimiento de pertenencia ha sido tan fuerte que para mí sólo cabía pelear por estas siglas, por mi AR. No me arrepiento, porque me llevo momentos únicos, que me han hecho muy feliz y, ¿por qué no decirlo si estoy haciendo balance de 13 años de mi vida y mi madre está leyendo este post?, una medalla blanca del CNP, el Premio Alcazaba a mejor presentadora y una Antena de Plata. Hoy la sensación que me acompaña es de nostalgia y cierto vacío, pero también de agradecimiento", escribió el día de su despedida.

A pesar de que la pareja suele ser viajera, lo que nadie duda es de que emprenderán camino también hacia Galicia, donde Patricia tiene a toda su familia y donde suele escaparse cada verano. En otras ocasiones han visitado Viena, Egipto, París...siendo muchos los destinos que tienen pendientes de cara al futuro. Pronto sabremos cuál ha sido su elección.