Patricia Donoso se estrena como colaboradora de 'Sálvame Deluxe'

Desde que destapara la amistad que le unía a José Ortega Cano, el nombre de Patricia Donoso ha sido protagonista de los platós de Mediaset. La abogada parece querer hacerse un hueco en el mundo de la televisión donde se desenvuelve como pez en el agua. Este sábado, 10 de febrero, se ha estrenado como colaboradora de 'Viernes Deluxe'.

El programa arrancaba con Patricia Donoso vestida de azafata de vuelo y simulando ir en un avión junto a los entrevistados de la noche: Omar Sánchez, Paloma Lago y Maite Galdeano. Enseguida Jorge Javier Vázquez confirmaba que Patricia Donoso se iba a estrenar como colaboradora del espacio. Cabe recordar que la abogada, una mujer locuaz que no deja indiferente a nadie, se hizo conocida por hablar de la amistad que le unía a José Ortega Cano. Desde entonces no ha parado de copar titulares. En los últimos meses ha dado distintas entrevistas, incluso se ha sometido al polígrafo y ha demostrado que se siente muy cómoda ante los focos de la pequeña pantalla.

Las confesiones de Patricia Donoso

«Me he enrollado con Ortega Cano. Eso lo saca Lydia Lozano, con gran acierto como siempre. Me enrollo con él en España en una feria de Sevilla o un Rocío, ahora no me acuerdo. No nos acostamos. Él no estaba casado en aquel momento, pero estaba viviendo con Ana María y además estaba embarazada. Íbamos él y yo de Sevilla a Madrid en el AVE y nos íbamos a quedar en mi finca de Ciudad Real, pero su hermano lo esperaba en Madrid y no pudo ser», afirmó Patricia Donoso el pasado mes de octubre.

Ha ofrecido distintas entrevistas en televisión donde ha desgranado su relación con el torero. También ha asegurado que jamás llegaron a mantener relaciones sexuales. "No llegamos a más porque no era el momento". La abogada, que ha indicado en más de una ocasión que siente predilección por los hombres "de más de 50 años", subrayó en su momento que existen testigos de su idilio con Ortega Cano. Asimismo hemos conocido algunos destacados episodios de la lujosa vida de Patricia Donoso. La española, afincada en Miami, está casada actualmente con Charles. Los caminos de ambos se cruzaron de forma casual en el interior de un avión destino Suiza y lo suyo fue un auténtico flechazo. Desde entonces no se han separado.