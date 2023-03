Patricia Donoso, muy molesta con su marido Charles en 'Supervivientes'

Patricia Donoso no puede más con la experiencia que está suponiendo 'Supervivientes 2023'. Desde el primer día que llegó a Honduras ya se veía incapaz de afrontar el reto por el que estaba allí. Desde el pasado domingo en 'Tierra de nadie' ha manifestado su deseo de volver a España. El programa, que estaba presentado por Ion Aramendi, quiso que recapacitara y escuchara a alguien muy importante, su marido Charles. Este le mostró todo su apoyo a través de una videollamada dejándole claro todo lo que la quería y lo fuerte que siempre la veía. A la concursante que su marido haya intentado hacerle cambiar de opinión no le ha hecho ni pizca de gracia. De hecho, en 'Supervivientes: Conexión Honduras', lo ha dejado muy claro: "El sabía perfectamente que no debía llamarme".

La pareja había acordado antes de la participación de esta que, bajo ningún concepto, este iba a estar presente. Vio en sus palabras algo más allá: "Llevamos 7 años casados y sé cuándo me está mintiendo". Tan segura estaba de lo que decía que le vio "muy forzado en esa llamada". Aunque sabe que tiene razón, "las palabras de Charles no me ayudaron, me enfadaron muchísimo". Nadie es capaz de que pueda recapacitar e intentar disfrutar hasta que salga expulsada por el público. Ni siquiera su amiga, presente en el plató, tras dedicarle unos minutos desde plató consiguió calmar sus ánimos.

Esta es una de las primeras veces que Patricia Donoso se ha mostrado molesta con su marido. En sus anteriores intervenciones en 'Sálvame', programa en el que se dio a conocer, había sido tan clara con Charles. Al contrario de lo que se pudiera pensar, este solo tuvo palabras de ánimo para ella. Le volvió a reafirmar "que he confiado en ella más que nadie en el mundo" y que no tiene que demostrar nada porque ya lo conoce. Sabe que cuando se "establece unos objetivos siempre los cumple" y que puede con esto y más, como siempre le ha demostrado.

Patricia Donoso sigue queriendo abandonar 'Supervivientes': "Si las puertas de Telecinco se cierran lo tengo que asumir"

La decisión sobre la continuidad de Patricia Donoso ha sido, de momento, pospuesta hasta la gala del próximo 10 de abril. Carlos Sobera ha aprovechado el cariño que siente la concursante por Jorge Javier Vázquez, presentador de la gala, tras confesar que con él se vuelve más débil para conseguir que se lo siga aún pensando. Comenzaba la noche muy derrotada, asumiendo que con su actual actitud de querer abandonar solo "estoy minando a mis compañeros. Les haría un daño al quedarme". Si finalmente pone punto y final a su estancia en Honduras, además de una penalización, se tendrá que enfrentar al juicio de todos los que confiaron en ella. Es algo que asume y que afrontará gustosamente si coge el avión: "No voy a dar marcha atrás. Si las puertas de Telecinco se cierran para mí lo tengo que asumir, es lo que hay".

Tan solo un día tardó en darse cuenta de la equivocación que había hecho. A pesar de que sabía a lo que se exponía, se empeñó: "Esto es muy difícil. Nadie me mintió ni me dijo que era un paraíso". Se ve capaz de afrontar hasta 24 horas de entrevista en 'Sálvame', donde se siente como en casa, pero no aguanta más con la isla. Reconoce por todo ello que "esto es durísimo" y que le va a dar igual todo lo que le digan. Veremos si finalmente en la gala no cambia de opinión.