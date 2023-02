Patricia Donoso, examiga de Ortega Cano, segunda concursante confirmada para 'Supervivientes 2023'

Patricia Donoso tendrá que dejar todos los lujos atrás y asumir un gran giro en su vida en este 2023. Tras saltar a la palestra por ser amiga de Ortega Cano, se ha convertido en la segunda concursante confirmada para la próxima edición de 'Supervivientes'. El reality de Telecinco suma así un nuevo nombre que se plantea la experiencia para darse a conocer más allá de lo que ya se sabe. No quiere pasar desapercibida para nadie y así lo promete antes de poner rumbo a la famosa isla: "Quiero que se me refleje pero no quiero dormir a la gente en sus casas".

La propuesta de participar ya se propone en el mes de octubre de 2022, cuando tras sus apariciones en 'Sálvame' despierta la atención del casting. Tras asumir que fue gracias a la química que ha mostrado con Jorge Javier Vázquez, cuenta que "lo sé desde el año pasado y me lo he ido pensando. Mi marido, Charles, me dijo que hiciera lo que quisiera que me apoyaría al 100 por ciento". Antes ni siquiera de verse allí ya se ha mostrado tajante sobre cuáles son sus límites. Entre ellos se encuentra su preciado cabello, por el que jura: "No me raparía el pelo por nada del mundo".

Parece tener todo listo para partir y la maleta, al menos, ya la tiene más que planificada. Siguiendo el estilo de vida al que está acostumbrada, ha confesado que "llevo cosas de Prada". Disipa de esta forma las dudas que le planteaban allí de si sabía la climatología tan adversa como para eso. Habrá que esperar para saber quién le acompaña y defiende pero va a luchar con esa idea de superficialidad que dice transmitir. No ha tenido nunca reparos a hablar de aquello que ha vivido, como su relación con Ortega Cano o sus opiniones sobre miembros de la familia como Gloria Camila Ortega, por lo que es seguro que haga de su sinceridad su carta de presentación.

Gema Aldón se encontrará con Patricia Donoso tras hablar de su familia: "Tengo ganas de encontrarnos"

Lo cierto es que Patricia Donoso tiene muchos frentes abiertos, frutos de sus entrevistas en 'Sálvame' donde no ha dudado en opinar de nada. Uno de ellos que no tardará en hablarse será con Gema Aldón, hija de la ya exmujer de Ortega Cano, Ana María Aldón. Ambas no se han encontrado cara a cara y seguro alguna cosa tienen que decirse. La segunda, de hecho, ya dejó claro en una llamada al programa hace un tiempo que tenía ganas de encontrarse con ella. Se sintió molesta por una de las intervenciones que esta realizó y no entendía cuál era su papel y las razones por las que hablaba.

Ahora tienen algo de tiempo para prepararse mental y físicamente para la prueba tan exigible que se pone por delante. Los exconcursantes, como ha sido la madre de la joven, recalcan la dureza extrema a la que ahora se enfrentarán. De hecho, uno de los grandes temores que encuentra de que se embarque en esta aventura es eso. Recalca que ese miedo se centra en que "está muy delgada y puede tener problemas de estómago, eso lo primero". Es muy difícil compartir decisiones como esta sabiendo todo eso y solo queda aconsejar. Confirma que "me quedo con un nudo. No sabe dónde se mete. Es una experiencia muy dura, mucho más de lo que la gente se puede imaginar". Es momento ahora de templar nervios y atar los últimos cabos.