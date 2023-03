La aventura de Patricia Donoso en 'Supervivientes' ha terminado antes de lo esperado. La abogada ha decidido abandonar su paso por los Cayos Cochinos de Honduras 72 horas después de que arrancara el reality. Una inesperada decisión por la que ha pedido disculpas. "Quiero pedir perdón a todo el equipo por este abandono tan pronto y por ser la tía coñazo de la edición. Tengo que ser fiel a lo que soy. Yo no soy esta. Soy una persona perfectamente capaz de muchas cosas. Lo siento muchísimo, pero no puedo estar más aquí. Es mi decisión final. Con todo el dolor de mi alma me voy".

La abogada se ha sentido totalmente superada por la situación y así lo explicaba a la audiencia: "No estoy haciendo televisión, no estoy dando de mí lo que verdaderamente soy. Estoy siendo hasta pesada. Yo no he llorado jamás. He criticado a todo el mundo que lo ha hecho", afirmaba. También ha explicado que no tiene ninguna razón de peso para abandonar el concurso, sin embargo, no se siente con fuerzas para afrontar este reto. "Estoy bien con mis compañeros, son maravillosos y tengo un buen trato con ellos, pero a mí la situación me ha superado. He decidido hace bastantes horas que me quería ir. Ya tomé una decisión y anoche mi cabeza dijo: ya no más".

El mensaje del marido de Patricia Donoso

La abogada ha querido dar por finalizada este aventura a pesar del mensaje de su su marido quien no la ha convencido. Charles intervenía en directo y le trasladaba unas cálidas palabras de ánimo: "Ella puede, siempre ha podido con todo. Siempre he confiado en ella. Más que nadie en el mundo. No conozco una mujer que sea más fuerte y más dura que Patricia. Cuando se establece unos objetivos siempre los cumple. Tienes una fuerza interna increíble. Patricia te amo y te quiero. Sé que lo puedes hacer".

Mientras que el presentador, Ion Aramendi, le recordaba que estaba sobradamente "capacitada para aguantar. Esto y mucho más. Esto acaba de empezar". Asimismo añadía que el cien por cien "de las personas que deciden abandonar el concurso sin tener un problema real se arrepienten. El reto es contigo misma. Es un compromiso contigo. Tú puedes. Creemos que puedes. Estamos todos convencidos. Tienes que darle más vueltas. No puedes tomar una decisión tan rápida. Confía en mí, plantéate metas más cortas", le recomendaba.

Adiós a Honduras

Se acaba la aventura de Patricia Donoso en Honduras. La abogada se dio a conocer el pasado mes de octubre por sus declaraciones sobre José Ortega Cano. "Me he enrollado con Ortega Cano. Eso lo saca Lydia Lozano, con gran acierto como siempre. Me enrollo con él en España en una feria de Sevilla o un Rocío, ahora no me acuerdo. No nos acostamos. Él no estaba casado en aquel momento, pero estaba viviendo con Ana María y además estaba embarazada", afirmó en su momento. Desde entonces ha protagonizado diversas entrevistas en los platós de Mediaset donde no ha dejado indiferente a nadie. Era uno de los fichajes estrella de esta edición del reality y prometía dar muchos buenos momentos, pero se ha convierte en una de las concursantes que más rápido ha abandonado 'Supervivientes'. El cantante Rasel, en 2015, también se marchó a los tres días de estar en Honduras y acusó su retirada a la falta de fuerzas tanto psíquicas como físicas. "Me están dando muchos bajones y crisis de ansiedad", dijo.