Pastora Soler atraviesa un excelente momento personal, embarazada de su segunda hija. En su sexto mes de gestación, la cantante ha visitado el programa ‘Viva la vida’ donde ha contado con una bonita sorpresa. Ha podido escuchar el latido del corazón de su bebé gracias a una ecografía en pleno directo.

Fotos del día: Toñi Moreno y Pastora Soler, duelo de barriguitas de embarazada

Un emotivo momento que ha despertado un fuerte aplauso por parte del público. «Va a salir artista», ha señalado Emma García al escuchar el ritmo cardíaco. La artista, emocionada en plató, ha presentado su último disco ‘Sentir’, su trabajo más especial ya que lo ha compuesto y grabado mientras se encontraba embarazada.

Además, no se ha ido del programa sin un bonito regalo para su pequeña. Torito le ha obsequiado con una vaquita de peluche que contaba con un sonido muy especial. «Hemos escuchado el latido de tu hija, ya lo tienes aquí para que te lo lleves», aseguraba el reportero. Una nueva sorpresa que ha vuelto a emocionar a la sevillana.

La artista también ha revelado cómo han vivido estos últimos meses. Comenzó a grabar este último trabajo en su tercer mes de gestación y según sus propias palabras, la pequeña debe «estar harta» de escucharla cantar, porque este tiempo ha sido un auténtico no parar.

Pastora Soler luce barriguita sin esconderse

Además también ha querido recordar el momento en el que reveló a sus fans que iba a convertirse de nuevo en mamá. Reservó una ocasión especial, un concierto donde mostró su barriguita, un momento que despertó una gran ovación por parte de su público.

Está disfrutando de una etapa muy especial, pero también frenética por la promoción de su último trabajo y que le impide ver todo lo que quiere a su hija Estrella. «Hace 8 días que no veo a mi niña, he vivido una semana con un ritmo frenético pero muy muy emocionante, mi bebé dentro de mí, no puede portarse mejor para permitirme hacer todo como si nada y disfrutarlo al máximo, pero lo que más me cuesta es estar lejos de Estrella!!!«, ha afirmado.

Pastora Soler lleva diez años casada con el coreógrafo y director escénico Francis Viñolo. En 2015 nació la primera hija de la pareja. Una pequeña que llegaba al mundo después de un tiempo difícil para la arista marcado por las inseguridades, tuvo que retirarse tras sufrir un desmayo durante un concierto.