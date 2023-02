Palomo Spain se emociona tras la dura confesión de su padre en 'Planeta Calleja'

El modisto español Palomo Spain viajó junto a Jesús Calleja a Laponia finlandesa, en la nueva entrega de ‘Planeta Calleja’, donde mostró su lado más cercano y aventurero. En su experiencia en Finlandia, el diseñador ha recorrido el país en pleno invierno realizando actividades como cruzar un lago helado en moto de nieve, pescar en un agujero abierto en el hielo, dejarse llevar por la corriente en un río en medio de un paisaje nevado o visitar una granja de renos. Sin lugar a dudas, una aventura que nunca olvidará, tal y como él mismo asegura, agradeciéndole al aventurero la oportunidad: "Te agradezco que me hayas traído aquí y me hayas buscado las cosquillas. Has llegado hasta lo más profundo de mí", decía. Pero Palomo no ha viajado solo. También le ha acompañado su padre, Norberto Gómez, que ha sido un gran apoyo para él durante muchos años.

Durante el viaje, su progenitor también quiso hablar de su hijo, dedicándole unas bonitas palabras que emocionaron y mucho a Palomo Spain. Jesús Calleja ha comenzado charlando con él: "El padre de la criatura. Cuando tenéis esa relación tan bonita y habéis tenido esa mentalidad de dejar al crío y dejar que fuera él. Si le hubierais puesto freno, ¿se hubiera marchado de casa?", le pregunta Calleja. "Lo nuestro era un acto de fe. Todo lo que hace un padre por un hijo es un acto de fe. Si tenemos la suerte de que consigue el éxito, pues bien. Y sino, pues nada. Al principio le gustaba pintar y era curioso porque solo pintaba desnudos femeninos. Todo lo que pintaba. Llegaba a casa y, mientras sus compañeros dibujaban paisajes o detalles, él solo pintaba a mujeres desnudas enteras", comienza a recordar.

El padre de Palomo Spain asegura que la sociedad está evolucionando: "Eso es importantísimo", dice

Norberto ha seguido hablando de su único hijo: "Yo sabía desde el principio que era distinto a los demás. Yo creo que él ha heredado de mí esa ambición y esas ganas de hacer cosas". Jesús Calleja ha querido saber qué conoce ahora él del mundo de la moda: "Yo no tenía ni idea de nada pero ahora sé algo". El padre del modisto se ha emocionado al hablar de él: "Me ha hecho ser mejor persona. Me ha hecho entender que la diversidad es normal. Yo tengo amigos que me han dicho "qué pena, que pena que tu hijo haya salido así, que cual". Me lo han dicho muchas veces y a esos amigos los he visto llorar en un desfile de Palomo. Una persona que por sus costumbres, no digo que fuera mala persona, pero por sus costumbres y su forma de ser era una persona muy cerrada y ha llorado viendo un desfile. Y está cambiando la forma de pensar en la sociedad. Eso es importantísimo", dice.

El modisto recuerda cómo fue su niñez en el pequeño pueblo de Córdoba en el que vivía

Palomo Spain también ha hablado de su infancia: "Aunque yo he sido hijo único, no he sido mimado. Mis padres me han metido mucha caña pero sí que he tenido la suerte de que lo que ha habido en mi casa era para mí y no tenía que compartirlo. Si hubiera tenido hermanos no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho. Está claro", empieza diciendo. El modisto ha asegurado que ha tenido "una niñez muy feliz". "Siempre he sido un niño diferente. Me han llamado marica veinte mil millones de veces pero no he sido un niño triste. En mi casa siempre me han dado toda la libertad del mundo. A mí de pequeño me decían cuando seas mayor y tengas novio o novia, yo me vestía diferente pero yo me sentía especial", sentencia.