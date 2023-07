En su particular guerra con Telecinco, Antena 3 está haciéndose con algunos de los pesos pesados de la cadena de Fuencarral. Hace escasos días salía a la luz una información que apuntaba a la marcha de Paloma García-Pelayo o Beatriz Cortázar del mismo modo que lo habían hecho previamente otros rostros conocidos como el de Alberto Díaz o Sonsoles Ónega, siendo ésta última pionera de la “estampida”. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha podido saberse cuál es el programa en el que han aterrizado los dos últimos fichajes estrella del canal de televisión de El Pardo.

Teniendo en cuenta que el sábado, 8 de julio, tendrá lugar la boda del año por excelencia de la mano de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Antena 3 ha aprovechado la oportunidad de resaltar ante la competencia. Y es que, a lo largo de esta misma tarde han hecho público que, de cara al gran día, tienen previsto emitir un especial de Y ahora Sonsoles que contará tanto con la presencia de Paloma y de Beatriz como de María Escoté. Un programa que se añade a la parrilla de la cadena asegurando que contará con "la información exclusiva con los mejores colaboradores", prometiendo así hacer una cobertura completa del gran día de la marquesa de Griñón y su futuro marido.

Una "estampida" de cadena cada vez más sonada

De esta manera, queda aún más demostrado si cabe que cada vez son más los comunicadores que fichan por Antena 3, dejando atrás su etapa en Telecinco. Hace un año, era Sonsoles Ónega quien abría esta veda de la manera más inesperada al dejar su puesto de trabajo como maestra de ceremonias de Ya es mediodía para acoger un nuevo proyecto. Un movimiento que apunta a haber dado un empujón en toda regla a la trayectoria profesional de la presentadora, sobre todo teniendo en cuenta que los datos que cosecha su programa están siendo muy positivos.

Es por ello que no resulta extraño que ahora hayan querido unirse a sus filas tanto Paloma García-Pelayo como Beatriz Cortazar, dos periodistas que podrán debutar en Antena 3 hablando sobre los estilismos y los detalles mejor guardados de la marquesa de Griñón en su boda. No obstante, habrá que esperar a que llegue el esperado 8 de julio para conocer toda la información que gira en torno a esta ceremonia nupcial y que aún no se ha revelado, siendo las comunicadoras las encargadas de hacerlo.

En busca del liderazgo de los fines de semana

A raíz del fin de Sálvame, Sonsoles Ónega se han convertido en la reina de las tardes de la televisión. Por ahora, Así es la vida no ha conseguido alcanzar en dato a la hija de Fernando Ónega y a su equipo. Algo que no parece ser suficiente para Antena 3, que busca el liderazgo absoluto frente a Telecinco ahora también en los fines de semana con este especial de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Con esta emisión, la cadena podrá saber si en esa franja horaria los espectadores también están dispuestos a seguir los pasos de su presentadora, haciendo frente a Fiesta de Emma García en la cadena de Fuencarral. Por ahora, no se han desvelado los planes que la de Ordizia tiene previstos para cubrir el "sí, quiero" de la hija de Isabel Preysler y el empresario, aunque sea como fuere, si algo está claro es que la tarde del sábado promete estar reñida a nivel de audiencias.