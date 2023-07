Cuatro máscaras lucharon por alzarse con el trofeo final de 'Mask Singer' y solo uno podía ser el ganador. "Gallo", "Ratita", "Caballito de mar" y "Gorila", ¿quién ganaría la tercera temporada? Por ello, tres disfraces se quitaban la cabeza y descubrían quién estaba bajo ellos. El primero de todos en mostrar su identidad fue el ave, Paco Tous. "Nunca imaginé lo mágico que sería convertirme en Gallo. Hacía tiempo que no disfrutaba de ese bien preciado que es el anonimato. La libertad que he sentido ha sido un verdadero regalo", reflexionaba el cuarto clasificado antes de saludar a los juez ya como "humano".

"A veces olvidamos lo verdaderamente importante. Gracias por recordarme que siempre gana el que más se divierte", agradece por la experiencia que acababa de vivir sobre el plató de Antena 3. Santiago Segura, Paz Padilla y el gran Wyoming eran las apuestas finales del jurado que esperaron ansiosos el desenlace. "Nadie del equipo sabe realmente quién eres, fíjate si es importante lo que estoy haciendo", reconocía del momento furgoneta.

Sabrina Salerno, bajo "Caballito de mar" en 'Mask Singer'

"Soy poderosa y una luchadora, lo más importante. De ahora en adelante caballito vivirá en mi corazón", aseguró "Caballito de mar" antes de descubrirse. Bajo ese azulado y marino disfraz estaba Sabrina Salerno. Este tercer puesto supone su regreso a España sorprendiendo a todos, que no imaginaban que era ella. De hecho llegaron a nombrar a Elsa Pataky y Estefanía de Mónaco como las dos personas que podrían estar en ese disfraz.

La cantante de "Boys" recordó cómo hizo historia entonces. "Pensaba que era más fácil, me pongo la máscara y a cantar. La coreografía sobre todo, quería moverme y no podía", reconoció. Era muy difícil contenerse con tantas capas de tela y el peso del disfraz y eso le ayudó a no ser descubierta en ningún momento. De hecho es de los pocos nombres que no mencionaron en ninguna de sus actuaciones, ni en la canción a tres bandas junto a "Ratita" y "Gorila". Sabrina se despedía agradeciendo el cariño y la oportunidad por volver a un lugar que quiere tanto.