Una noche más, Pablo Motos ha contado en ‘El Hormiguero’ detalles que no conocíamos de su vida. El presentador arrancaba el programa dirigiéndose a la audiencia. En esta nueva emisión del programa, comenzaba hablando sobre las decisiones.

«Me estoy encontrando a mucha gente que a raíz del coronavirus quiere cambiar cosas de su vida», señalaba. «La decisión es la cosa más poderosa que tiene el ser humano. Nos da miedo hasta elegir un restaurante. Nos dan miedo las consecuencias de lo que hacemos. Hay decisiones que parecen grandes, pero son pequeñas, como comprar una casa o un coche. Las pensamos mucho. Luego están decisiones pequeñas, que las pensamos poco o nada». Para el valenciano, lo importante es decidir «cómo voy a ser yo. Es una decisión que se puede cambiar. Voy a ser un cascarrabias. Voy a ser una persona que se queja de todo y sufre. Voy a ser una persona que culpa a los demás de sus errores y sufre. Voy a ser una persona mentirosa. O una persona que dice cosas para hacer daño a los demás. O no voy a hacer rehenes a quienes me rodean», añadía.

La importancia de arriesgarse

En su discurso, ya habitual en los primeros minutos de su programa en Antena 3, Motos afirmaba que “otra decisión importante es arriesgarse y no tomar el camino fácil». Así, el de Requena recordaba un episodio que vivió años atrás. “A mí me dijeron que nunca podría hacer televisión porque no mi cara no tiene mandíbula y no tenía personalidad. Fue una persona muy importante. Viene una persona importantísima y te dice ‘tú no vas a hacer televisión en tu vida’… Imaginaos lo que me limitó esa persona”, relataba, antela mirada de sorpresa de sus compañeros. Con su ejemplo, Motos quería explicar que «este tipo de comentarios y juicios se pueden superar».

«Prepárate para que te digan que no»

«Si arriesgas, prepárate para trabajar mucho. Si trabajas una hora más que los demás, les ganas. Prepárate para que te digan que no. Te duele un montón, pero no importa. Importa la primera vez que te dicen que sí». Motos no quiso revelar la identidad de esa persona tan influyente y que enseguida generó incógnitas entre los miembros de su equipo. «Dicen que cuando la gente enferma siempre llega una fase en la que se arrepiente de las cosas que no has hecho. Ese estado de la vida que te habría gustado vivir. Es una decisión importante», concluía.