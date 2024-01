El susto de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ en plena entrevista a Miguel Bernardeau

Pablo Motos ha dado el susto de la noche. Como cada lunes, el presentador ha recibido al primer invitado de la semana en 'El Hormiguero' y nada hacía prever el momento vivido. En esta ocasión, le tocaba el turno a Miguel Bernardeau, que acudía al programa líder de la franja nocturna para presentar la serie 'El Zorro', que se estrena el 25 de enero. Todo iba bien hasta que, a la vuelta de la publicidad, el presentador hacía saltar todas las alarmas: no estaba en su puesto sentado. A los pocos segundos, ha aparecido por detrás del hijo de Ana Duato, a quien vimos por última vez en televisión en el adiós de 'Cuéntame cómo pasó'. Pablo regresa al plató, ahora, sin la chaqueta oscura que llevaba puesta antes la pausa para los anuncios. Sin embargo, de un momento se ha puesto blanco y con la mirada ausente, dejando entrever (y luego confirmando) que no se encontraba bien.

Pablo Motos sufre una bajada de azúcar en pleno directo durante 'El Hormiguero'

Todo parecía ir bien hasta que Pablo Motos ha dado paso a la primera pausa publicitaria. Hasta ese momento, su charla con Miguel Bernardeau iba cogiendo forma. No habían pasado ni cinco minutos desde que el presentador de 'El Hormiguero' había recibido a su flamante invitado. El actor de series tan conocidas como 'Élite' o 'Todo lo otro' le contaba que había tenido que pasar siete castings para que le dieran el papel de 'El Zorro'. El ex de la cantante Aitana, a quien esta dedica unas 'pullas' en su última canción, recordaba que, cuando le llamaron para hacer la prueba, no estuvo a la altura. ¿El motivo? Le acababan de informar que su abuelo no estaba bien de salir. "Llegué despistado e hice la peor prueba de mi vida", contaba el joven. Es por eso que, decidido a quedarse con el personaje, llamó a su representante para hacer otro casting.

Tras calentar motores, tocaba el turno del citado parón. A la vuelta, eran las propias hormigas las que daban la voz de alarma y preguntaban dónde estaba su jefe. Pablo Motos entraba, entonces, pálido, a juego con la camisa blanca que lucía, empapada de sudor. Inmediatamente después, se sacaba una servilleta y se secaba la frente ante la atenta mirada de Miguel Bernardeau. "Estoy, estoy... Ya estoy de vuelta", acertaba a decir el presentador. "Me ha dado un golpe de calor, pero ya estoy bien. Dadme algo", pedía a sus compañeros. Alguien de producción le ha acercado con celeridad una taza. "Me ha dado una bajada de azúcar o algo. Me habéis puesto Coca Cola. Perdón", se justificaba el presentador al tiempo que trataba de recuperar el tono y retomar la entrevista.

Miguel Bernardeau recuerda en 'El Hormiguero' el día que estuvo apunto de morir

Una vez superado este pequeño bache, Pablo Motos ha continuado con la charla amena con Miguel Bernardeau. Nada de preguntas personales. El actor ha hablado sobre su inminente estreno y su afición al surf. También del día que estuvo a punto de morir tras caerse de un catamarán con un amigo. "Fue lo más tonto que me ha pasado en mi vida. Navegaba con un amigo por un sitio donde he ido toda mi vida. El catamarán volcó y estuvimos tres horas y media tirados en el mar, en una zona donde los multimillonarios pasan con sus yates. Pero esos no paran... Hasta que uno paró, nos tendió la mano y nos ofreció una copa de champagne”, ha desvelado el hijo de Ana Duarte entre risas.