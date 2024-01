Pablo Motos responde tajante a la polémica con Sofía Vergara en 'El Hormiguero'

En plena mitad de la semana, ‘El Hormiguero’ ha querido contar con Antonio Resines y Jorge Sanz como invitados. Ambos actores se han desplazado hasta el emblemático plató de Antena 3 para presentar ‘Serrines’, un nuevo proyecto de Prime Video que narra la historia de un intérprete que decide dar un giro de 180 grados a su carrera profesional. Sin embargo, lo que Pablo Motos tal vez no había podido llegar a imaginar es que el mítico protagonista de ‘Los Serrano’ sacaría a relucir su polémica con la entrevista de Sofía Vergara.

Antonio Resines no ha tenido reparo en tomar la palabra para hacer referencia al pasado 8 de enero, día en el que Sofía Vergara se sentó por primera vez en ‘El Hormiguero’. La charla entre la actriz de Hollywood y Pablo Motos parecía ir viento en popa hasta que el maestro de ceremonias hizo referencia a su perfecto acento inglés. Algo que no pareció gustar a la colombiana, que no tuvo reparo en contestar al de Requena con una serie de respuestas que se hicieron virales.

Dado el interés del invitado por conocer la opinión de Pablo sobre el asunto, este último ha reaccionado: “Debo ser el único del mundo que no se ha enterado (…) Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y entonces yo le digo: ‘Sofía, hay una entrevista tuya en la que no le dejabas caminar y estabas todo el rato vacilándole’ y le pido que hagamos algo así. Bajamos aquí abajo, hicimos un programa en el que nos lo pasamos muy bien, el público se ríe y sacamos cinco millones de espectadores. Hasta aquí lo que yo puedo decir, más allá de lo otro que no intento leer nunca”, ha asegurado entre risas y en un intento por quitar hierro al asunto.

Pablo Motos se disculpa "por una cosa que jamás sucedió"

Motos se ha mostrado visiblemente sorprendido por la repercusión que tuvo la entrevista: “La polémica llegó a Argentina”, ha indicado. Por su parte, Resines ha aseverado que “todo el mundo ha llegado a pensar que a ella la estaba molestando, que hubo un problema gordo”. Algo que el presentador ha negado rotundamente para poner punto final a la polémica: “Siento muchísimo a toda la gente que he molestado por una cosa que jamás sucedió”, ha zanjado.

Pese a que pudiera llegar a parecer que Pablo prefería declinar este asunto en ‘El Hormiguero’, en todo momento se ha mostrado dispuesto a hablarlo sin tapujos. Es más, ha confesado tener “muchas ganas” de hablar del tema para exponer su versión y aclarar que en ningún momento hubo tensión con Sofía Vergara, y que entre ellos hubo una muy buena química de principio a fin. Es por ello que se sorprendió cuando vio que la audiencia tenía una imagen de la entrevista errónea, pero aún así, se alegra por los datos obtenidos.