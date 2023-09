Pablo Motos sigue siendo el líder indiscutible de audiencias de las noches. Y, como tal, no hay invitado que se precie que no quiera sentarse con él a hablar de sus proyectos. El último, Juan del Val, que acudía este martes a 'El Hormiguero' en calidad de entrevistado y no de colaborador. El escritor es una de las piezas claves de la tertulia de los jueves del programa de Antena3, donde comparte plató con su mujer, Nuria Roca; Cristina Pardo y Tamara Falcó. Aprovechando la presencia de su amigo al otro lado de la mesa, Pablo ha sacado a relucir un momento complicado por el que atravesó su relación que casi les cuesta la amistad.

Pablo Motos habla del "peor momento" de su relación con Juan

Juan del Val visitaba a Pablo Motos para presentar 'Bocabesada', su última novela. Lo que debería haber sido una entrevista entre presentador e invitado sobre su nuevo proyecto literario ha acabado por convertirse en una conversación muy íntima y personal entre dos amigos. El propio colaborador aseguraba sentirse nervioso por este motivo y no le faltaban razones. Han hablado de todo, sin pelos en la lengua: de la adolescencia de Juan, de sus problemas psicológicos, de Nuria Roca, de sus experiencias sexuales...

En medio de la charla, Pablo Motos ha sacado a colación un tema especialmente delicado de su relación con Juan. "El peor momento de su amistad", lo ha definido el presentador. Se trata de cuando el colaborador estuvo a punto de abandonar 'El Hormiguero' tentado por una jugosa oferta que recibió de otra cadena. "Nos tomamos la cerveza más falsa de nuestras vidas", ha recordado Pablo.

"Que tú dejaras de ser mi amigo era una mierda"

"Lo que me pasó contigo es que tuve muchísimo miedo a que dejaras de ser mi amigo. Aunque yo sé que eso no podía ser así", ha confesado Juan. Pablo, por su parte, ha compartido que se sintió traicionado después de conocer la noticia de que su amigo se estaba planteando dejar su programa. "Quizá yo en ese momento prolongué una decisión que probablemente la tenía ya tomada por ese deseo infantil de que me querían", reconocía el escritor, asumiendo parte de su culpa. "Que tú dejaras de ser mi amigo era una mierda", ha sentenciado, visiblemente emocionado, Pablo Motos.