Pablo Motos descubre el gran secreto de 'El Hormiguero'

‘El Hormiguero’ ha continuado su semana de emisiones con el invitado que en más ocasiones ha participado en el programa. Este no es otro que Miguel Ángel Revilla. El expresidente de Cantabria se ha convertido en el invitado más destacado del espacio televisivo de Antena 3, y por enésima vez, ha tenido oportunidad de sentarse frente a Pablo Motos. Lo ha hecho para hablar sobre algunos temas de actualidad social, probablemente sin llegar a imaginar que esta vez sería el presentador quien le daría un dato clave y hasta ahora desconocido.

En plena charla sobre política con Miguel Ángel Revilla, Pablo Motos ha tomado la palabra para revelar una información de ‘El Hormiguero’ a la que nunca había hecho referencia: “Ningún invitado ha cobrado ni un céntimo. Vienen porque quieren y porque les interesa”, ha confesado. Unas palabras que dejan entrever que, pese a que han sido muchos los rostros conocidos e internacionales que han pasado por el plató de la cadena de El Pardo, ninguno de ellos ha percibido ni un solo euro por parte del programa. Todos ellos han acudido sin ánimo de lucro para presentar sus distintos proyectos profesionales y disfrutar de una divertida entrevista junto a uno de los presentadores más destacados del país.

Como no podía ser de otra manera, el expolítico no ha dudado en aplaudir este logro de ‘El Hormiguero’. No hay duda de que el programa de Antena 3 se ha convertido en un referente a lo largo y ancho del globo, y cada vez son más los famosos que quieren acudir a él para dar a conocer sus próximos trabajos mientras protagonizan un agradable rato ante las cámaras.

Miguel Ángel Revilla, el fichaje infalible de Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Durante el resto del tiempo, Pablo ha otorgado la palabra a Revilla para que hable largo y tendido sobre el panorama político actual. Miguel Ángel considera que le han “desalojado del Gobierno”: “Sigo de diputado, pero ya en una fase en la que quiero que otros se encarguen del Partido”, ha confesado, para después sacar la cara por su equipo y asegurar que siempre cumplen lo que dicen antes de las elecciones.

En lo que a lo personal se refiere, el cántabro puede presumir de estar “en una etapa de placidez”, tal y como él ha definido. Después de haber dedicado su vida a la política, ahora Revilla ha optado por centrarse plenamente en su bienestar y dejar en un segundo plano todo aquello relacionado con el trabajo.

Esta decisión parece haberle llenado de felicidad y por la que se ha mostrado muy contento, aunque en ocasiones le es inevitable no echar la vista atrás y recordar sus comienzos laborales. En 2003, José Luis Rodríguez Zapatero le llamó y le propuso el puesto de presidente de Cantabria, algo a lo que, en un primer momento, el entrevistado se negó. Al contárselo a su esposa, ella le tildó de “cagueta”, lo que hizo que cambiara de opinión instantáneamente.