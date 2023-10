La convivencia comienza a causar estragos dentro de 'GH VIP 8'. Los concursantes están más divididos que nunca y reconocen que echan de menos a todas las personas que le esperan fuera. A este respecto, Jessica Bueno ha recibido una gran sorpresa mientras se encuentra dentro de Guadalix. Su pareja, Pablo Marqués, ha ido con un megáfono para gritarle a los cuatro vientos lo mucho que le quiere.

La relación entre Jessica Bueno y Pablo Marqués continúa intacta. A pesar de que el empresario rechazó la propuesta de la organización para acudir al plató de 'GH VIP', éste le ha mostrado su apoyo de una manera inusual. En concreto, los concursantes se encontraban en el jardín de la casa de Guadalix y comenzaron a escuchar gritos desde fuera. Se trataba del novio de la modelo, quien con un megáfono le gritó a su pareja que la quería mucho y que todo estaba bien fuera del concurso.

Así lo explicaban Albert Infante y Carmen Alcayde a Laura Bozzo en una de las habitaciones. Un gesto inesperado con el que Jessica Bueno ha conocido de primera mano que fuera está recibiendo su apoyo y que tanto sus hijos como sus padres se encuentran bien. Además, el empresario ha dejado patente que su relación está más solida que nunca. Por otro lado, también le gritó que iba a ganar y le advirtió sobre su amistad con Álex Caniggia, aunque rápidamente la organización comenzó a poner música para que los concursantes no pudieran escuchar lo que gritaba por el megáfono.

La carta de Jessica Bueno a Pablo Marqués

Aunque intenta no hablar de su vida privada, lo cierto es que Jessica Bueno no puede evitar acordarse de los suyos. Nada más entrar a 'GH VIP 8', la sevillana explicó que había intentado dejar en varias ocasiones la relación con Pablo Marqués pues quería estar sola tras su sonada ruptura con Jota Peleteiro. Sin embargo, su relación con el empresario se consolida a pasos agigantados y la prueba está en la emotiva carta que le ha dedicado la modelo desde la casa de Guadalix.

"Es muy difícil no saber nada de ti Pablo, pero estos días me han servido para darme cuenta de lo maravilloso que has sido y eres conmigo. Imagino tu cara y tus abrazos cada segundo. Los he necesitado en muchos momentos, sabes la paz que me dan. Me concentro en ellos en muchos momentos. Te echo de menos y al igual que con mis niños, intento no entrar en bucle para no venirme abajo. Sueño con volver a mirar tus ojos de cerca. Gracias por ser y estar. Te quiero", escribía.