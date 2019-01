El cantante Pablo López protagonizó uno de los momentos más emotivos del estreno de 'La Voz' en Antena 3 gracias a una joven admiradora que cantó uno de sus grandes temas, 'Ángel caído'. El artista no pudo contener las lágrimas y se convirtió en protagonista del gran estreno

Anoche se estrenó, por fin, ‘La Voz’ en Antena 3 y, aunque todo indicaba que sería el debut de Eva González al mando del ‘show’ lo más noticioso, la modelo andaluza ha sido eclipsada por Pablo López y una de las concursantes que ya milita en las filas del artista.

Las lágrimas de Pablo López

En las primeras audiciones a ciegas, la sorpresa de los cuatro ‘coaches’ fue mayúscula cuando empezaron a sonar los acordes de ‘Ángel caído’, uno de los temas más aplaudidos de López. Nada más escuchar las primeras notas de su canción Pablo se echó las manos a la cara tratando de contener la emoción, algo que no consiguió. Nada más escuchar la voz de Palomy entonando la letra, las lágrimas se acumularon en los ojos del artista, que no tardó en girarse para poner rostro a la autora del especial homenaje que estaba recibiendo.

La voz rasgada de la aspirante a concursante, unida a su especial manera de cantar, hicieron que Luis Fonsi y Antonio Orozco también pulsaran el botón que indicaba que la querían como concursante en su equipo, algo que no pudo ser pues la chica tenía claro que quería ser capitaneada por Pablo. “Contigo. Me quiero quedar contigo. Me quiero casar contigo”, fueron las sorprendentes palabras de la recién convertida en concursante para López, a la vez que se fundían en un caluroso y largo abrazo que dejó al resto de los presentes prácticamente sin palabras.

Además, el que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’ captó a otras dos voces para su equipo, cerrando la primera noche del ‘talent’ como el ‘coach’ con más participantes.

