Pablo Alborán le confiesa a Pablo Motos su 'pesadilla' a la hora de dormir

Pablo Alborán es uno de los artistas más queridos de nuestro país. Este miércoles, el malagueño se sentaba junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' para hablar de 'La Cu4rta Hoja 2023', su próxima gira por España que arrancará el 20 de mayo en la localidad malagueña de Fuengirola y concluirá el 22 de noviembre en Madrid. Tras su gira de teatros, un formato mucho más íntimo, en el pasado año en la que recorrió algunos de los escenarios más emblemáticos de nuestro país, el artista comenzará un nuevo tour con el que se recorrerá muchas ciudades durante los próximos seis meses. Durante su charla con el presentador y las hormigas más conocidas de España, Alborán también habló de otros aspectos más personales de su vida.

Durante su charla con Pablo Motos, el presentador ha comentado unas declaraciones del andaluz en las que dice que le gustaría dormir todos los días en su casa. Ha querido saber si ha llegado ese momento que llega con el paso de los años en el que uno ya no descansa igual si no duerme sobre su colchón y con su almohada en la cabeza. Pablo Alborán se ha sincerado sobre este aspecto y le ha contado la 'pesadilla' que sufre algunos días cuando tiene que conciliar el sueño: "Hay días que no descanso ni en casa. Lo paso mal porque mi cabeza no para y le doy muchas vueltas a las cosas, aunque también hay momentos en los que desconecto con facilidad".

Pablo Motos y Pablo Alborán se llevan su almohada cuando duermen fuera de casa

Esto es un problema que tiene en común con Pablo Motos, que debido a su programa tiene unos horarios atípicos: "Llego a casa después del programa como si fuesen las 12 de la mañana con los ojos así (como platos) y siempre digo a ver 'quien se duerme'", ha contado el conductor del espacio de las hormigas. "¿Eres de los que se lleva su almohada a los hoteles? porque yo sí", le preguntaba. Ha sido entonces el momento en el que Pablo Alborán ha relatado sus problemas a la hora de dormir y ha confirmado que, como él hace, también se lleva su almohada cuando está de gira y tiene que dormir fuera de casa.

Durante su entrevista, también ha hablado de su nuevo tour. Pablo Motos ha recordado que el malagueño acaba de aterrizar de Caracas: "Ha sido brutal. Llevaba 10 años sin ir y me ha sorprendido que 'Vértigo', el disco que saqué en mitad de la pandemia, se lo sabían entero. Poder encontrarme con el público otra vez ha sido muy bonito", ha dicho. Ahora, está centrado en los preparativos para su nueva gira que arranca en menos de diez días: "Estoy preparando algo muy especial a nivel visual y a nivel espectáculo, pero sin perder la intimidad y la cercanía que gané en la gira de teatros que hice. Me hizo mucha ilusión poder improvisar en los conciertos, poder cantar cosas chiquititas, y quiero mantener esas cosas en recintos más grandes".