Oriana Marzoli sostiene su versión: "NUNCA ABANDONÉ GH VIP"

"Estoy profundamente dolida por todo lo que han dicho de mí y cómo han querido dejarme", con estas palabras Oriana Marzoli desmentía lo que ha dicho la organización de 'GH VIP' sobre su salida de la casa de Guadalix. Mientras que el programa ha explicado que fue ella quien tomó la decisión en el confesionario, la venezolana daba una versión opuesta. "YO NUNCA ABANDONÉ", ha escrito en sus redes tras recibir un rapapolvo por parte de Ion Aramendi.

Oriana Marzoli ha aclarado que tuvo que hacer las maletas sin opción alguna. Entre lágrimas, le preguntaba a unas de las ejecutivas: "¿De verdad me estáis echando?". A pesar de sentirse afectada por esta polémica, ha subrayado que es fuerte y "la verdad siempre sale a la luz". La extronista de 'Mujeres y Hombres' ha reaccionado de inmediato a la explicación que han dado desde el reality donde han emitido un vídeo en el que se ve cómo asegura querer marcharse. Todo sucede en el confesionario tras una disputa con Alex Caniggia, es entonces cuando habla con el 'Super' y le dice lo siguiente: "Quiero abrir la puerta y largarme, te lo digo de verdad. No aguanto más". Ella ha subrayado que no abandonó ahí el reality. "Mentiras y más mentiras".

La versión de Oriana Marzoli

"Después de ese momento en el confesionario, salgo a hablar con ellos por la puerta de producción, me dan una pastilla que se pone debajo de la lengua porque estaba 'nerviosa' según ellos y después de la conversación vuelvo a ponerme mi querido micrófono y vuelvo a entrar en la casa a ensayar el baile". Según Oriana hay imágenes de ese momento con la hora exacta que probaría su versión de los hechos. "Qué detalle que tenga tanta memoria, existan las imágenes y se pueda comprobar todo".

Además, incluye una anotación en este mensaje publicado en sus historias de Instagram. Recuerda que en 'GH VIP' Italia aguantó cinco meses y todo fue sobre ruedas. "He llegado a la final, he quedado segunda. Los trabajadores, producción, ejecutivos y presentador me felicitaron por el concurso tan maravilloso que hice. Tengo un público italiano que me adora... DIFERENCIAS. No hay más preguntas, señoría".