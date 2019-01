El drama por el que Oriana Marzoli ha roto su amistad con Aless Gibaja

La ‘chupipandi’ formada entre Alejandra Rubio, Oriana Marzoli y Aless Gibaja se ha terminado por desquebrajar de tal forma, que ya casi nadie se habla con nadie. Era un grupo sólido, pero las polémicas y discusiones entre ellos ha hecho tanta mella, que se han retirado la amistad y parece no haber vuelta atrás. Después de la ruptura amistosa entre Oriana y Alejandra Rubio por un desafortunado comentario de la primera hacia Terelu Campos, ahora esta también ha explicado que ha dejado de ser amiga de Aless Gibaja. Drama.

Tras 4 años de amistad, Oriana Marzoli ha explicado el motivo por el cual ha dejado de compartir imágenes con Aless Gibaja en las redes sociales. La razón es sencilla, no hay fotos con él, porque directamente ha dejado de ser su amiga y ya no quieren saber nada el uno del otro. Así lo ha explicado en su canal de MTMad, respondiendo a las dudas que sus fans le planteaban en sus redes sociales.

La exhermana vip más fugaz de la historia (estuvo en la casa tan solo dos días) ha explicado de forma clara y contundente por qué le ha quitado la amistad a Aless Gibaja: “Me habéis preguntado que por qué últimamente no estoy tanto con Aless Gibaja en las fotos y en los vídeos… pues sí, nuestra amistad se ha terminado. Un día de fiesta hubo un problemilla y tuvimos un malentendido y me sentí que él me apoyó poco. A mí me gusta que mi familia, mi novio y mis amigos me defiendan a capa y espada, porque es lo que yo haría, pero cierto es que no puedo esperar que todo el mundo sea como yo, porque si no viviría decepcionada en esta vida. Pero coño, no costaba nada. Yo me sentí muy poco apoyada, y eso nos distanció bastante”, explicaba Oriana Marzoli.

Aless Gibaja le reprocha su despreocupación

Tal y como continuaba explicando, él pensaba que Oriana le pediría perdón y ella consideraba que debía ser al revés, el tiempo ha pasado y ninguno ha dado el paso: “Cuando volví de un viaje, según él no le pregunté que tal su vida, y a ver, yo te pregunto, pero si tú no me cuentas más en profundidad, yo tampoco voy a estar ahí como un sacacorcho. Y luego si me entero de cosas que te pasan por otras amigas, pues no sé, cuéntamelo tú mismo”.

Pese a todo, Oriana Marzoli asegura que sí ha dado su brazo a torcer para mejorar la situación, pero que sus esfuerzos no han dado resultados: “Me llamaron parea darle una sorpresa a Aless y allí me presenté. Lo hablamos y, supuestamente, solucionamos nuestras diferencias. Yo me comprometí a cambiar en algunos aspectos y él, en teoría, en otros. Cuatro días después le estuve invitando a un montón de planes y nunca podía o estaba súper ocupado. Mira, yo no voy a estar ahí. Si quieres ser mi amigo, genial, y si no pues hasta luego”, zanja Oriana Marzoli, dolida por cómo ha perdido un nuevo amigo tras Alejandra Rubio.

