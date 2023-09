Oriana Marzoli está siendo una de las grandes protagonistas de 'GH VIP 8'. Esta semana, activaba el protocolo de abandono, que le permite, como mínimo, plantearse si quiere marcharse de la casa de Guadalix. Muy agobiada y entre lágrimas a causa del encierro, la concursante pedía salir del 'reality' de Telecinco, algo que no es inédito en ella (ya lo hizo en 'Supervivientes' a las 24 horas de entrar). Finalmente, tras mucha conversación, la organización del concurso consiguió que se quedara y le preparó un reto relacionado con su novio Daniele da Moro. Un momento de lo más polémico que hizo estallar las redes sociales al grito de "favoritismo" y "tongo".

Un micro abierto delata a Oriana Marzoli

Todo sucedió de la siguiente manera, surrealista, por otro lado. Desde 'GH VIP 8' pusieron a Oriana Marzoli en la tesitura de elegir una opción entre dos supuestos. Marta Flich, presentadora del programa, le ofreció la posibilidad de ver a su pareja Daniele da Moro durante 3 escasos minutos dentro de la casa de Guadalix. Una oferta muy tentadora a cambio de que al premio final del concurso, establecido en 147.000 euros, se le restaran 12.000 euros.

La extronista no lo tuvo claro a pesar del "absurdo" del trueque, como apuntaron varios seguidores de 'GH VIP 8' en redes sociales. Después de estar un rato reflexionando, finalmente decidió descartar la opción de ver a Daniele y dejar intacto el botín que se llevará el ganador. El problema fue que, en pleno directo, se coló una entrada de audio del micro de la venezolana que dejó entrever que el encuentro sí se había producido.

"Que pueda ver al novio sin penalización, tremendo"

Cabe recordad que, mientras la gala en Telecinco daba paso a publicidad, los usuarios que tienen acceso a MiTelePlus, la plataforma de pago de Mediaset, sí pueden ver lo que sucede dentro de la casa. Twitter se llenó entonces de acusaciones de fraude que apuntaban a que, en un audio, habían podido oír a Oriana Marzoli hablando con Daniele a través de una puerta. Resulta que la pareja de la venezolana.

"Esto me parece gravísimo. Daniele la lía y se sale con la suya de ver a Oriana. "Espero no volver a verlo sentado en el plató de Gran Hermano VIP", " A Laura Bozzo no le parece bien el trato de favor a Oriana. Que pueda ver al novio sin penalización, tremendo, porque sino, que sea para todos igual. Bravo Laura Bozzo", "No me puedo creer este tongo del programa. Hasta dónde vamos a llegar", han sido algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter. Mediaset no se ha pronunciado al respecto sobre la veracidad de estas acusaciones.

