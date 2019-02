Oriana Marzoli carga contra Amaia Romero: “Es una cochinada, depílate”

Durante la última edición de los premios Goya, Amaia Romero fue una de las protagonistas de la noche, no solo por su comentada actuación que comenzó con un pequeño percance y diversos problemas de sonido, también porque acudió a la gala sin depilar. La navarra, que siempre ha demostrado ser una joven sin pelos en la lengua y muy reivindicativa, realizaba un nuevo alegato a favor de la libertad de las mujeres a decidir qué desean hacer con su cuerpo, algo que muchos de sus fans continúan aplaudiendo, y que no lo ve de la misma manera, Oriana Marzoli, exconcursante de Gran Hermano VIP 6.

Leer más: Una reivindicativa Amaia Romero acude a los Goya sin depilar

A través de su canal en Mtmad, esta última ha cargado duramente contra la cantante -a pesar de que no sabía de quién se trataba-. “A mí esta guarrada de no depilarse las axilas me parece lamentable. Dejaros, por favor, del término del feminismo, esto no tiene nada que ver con que la mujer tenga que depilarse o no”. Ha calificado este hecho de “asqueroso”: “Déjate de chorradas, déjate de modernismos… Es que a mí particularmente me da demasiado asco”.

Concluye con este tema enviando el siguiente mensaje a la exconcursante del talent show: “La muchacha cantará muy bien, pero eso es una cochinada. Por favor, depílate”.

Durante su paso por la Academia de OT, Amaia recibió el apoyo del público cuando realizó la siguiente afirmación: “No me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelo. Tengo muchísimo pero me la suda”. Muchos valoraban su valentía y esperaban que esto dejase de ser un acto rebelde. Y es que además de acudir a la gran fiesta del cine español sin depilar, Amaia también ha desafiado en más de una ocasión a los cánones de la belleza y ha asistido a diversos compromisos públicos luciendo sus piernas al natural.

Más contenido .....