Oriana Marzoli abandona ‘Gran Hermano Vip’

3 ¿Una decisión definitiva?

La marcha de Oriana está motivada por un agotamiento del mundo de la televisión: “Estoy como cansada, necesito un tiempo y dejar los realities. Me quiero ir ya y sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio, pero no puedo. Siento que estoy defraudando a todos y estoy decepcionada conmigo misma”, confesaba.