Omar Montes destapa su surrealista cita con Ágatha Ruiz de la Prada en un kebab

Omar Montes se ha convertido en el invitado estrella del martes en ‘El Hormiguero’. No es la primera vez que el cantante pisa el plató de Antena 3, razón por la que en esta ocasión ha hecho gala de nuevo de su espontaneidad y ha dejado entrever que mantiene una muy buena relación con Pablo Motos. Tanto es así, que no ha tenido reparo en sincerarse ante el público a la hora de contar una divertida anécdota junto a Ágatha Ruiz de la Prada.

El intérprete de ‘Oye BB’, su nuevo tema junto a Nicky Jam, ha hecho referencia a un local de kebabs en Pan Bendito. Omar Montes considera que se trata del lugar que sirve la comida más sabrosa de todas las que ha probado, razón por la que no dudó en invitar a Ágatha Ruiz de la Prada a que la probara: “Quedó horrorizada. La llevé allí con todos mis paisanos y vio a cuatro o cinco personas fumando porros y me dijo ‘¿a dónde me has traído Omar?’, y dije ‘tú tranquila, que estás conmigo, son bellísimas personas’”, ha comenzado explicando entre risas.

Lejos de irse del local, la diseñadora optó por quedarse y degustar las comidas que le recomendó el ganador de ‘Supervivientes’: “Cuando probó la comida me dijo ‘Omar, te lo agradezco porque es de los mejores sitios en los que he comido en mi vida. Me ha gustado tanto que vas a ser modelo en un desfile de los míos’”, ha contado Omar. Unas palabras que le resultaron un tanto extrañas al no tener un cuerpo encasillado dentro de los cánones de belleza y que la empresaria reiteró para su seguridad: “Me da igual, porque si eres gordo por comer esta comida tan buena no pasa nada, no me importa cómo estés”, ha zanjado el artista, visiblemente agradecido con Ágatha.

El lema de vida de Omar Montes, al descubierto

Como era de esperar, su historia ha dejado boquiabierto al presentador de ‘El Hormiguero’. Y es que, aunque Montes ha admitido haber vuelto a practicar boxeo, las asignaturas que aún se le resisten de la vida saludable son la del deporte en general y la comida sana: “Ese es el problema mío, intento no comer, pero es que me puede el vicio”, ha indicado.

Pero esto no parece importar en absoluto al cantante. Si algo tiene claro es aquel dicho de que la vida son dos días, y prefiere exprimirlos al máximo sin dejar de hacer cosas que le gustan: “Mi tío me decía que en esta vida te llevarás lo que comas y… Lo que tú comas”, ha dicho, provocando la carcajada inmediata del maestro de ceremonias y del público presente en el plató de la cadena.