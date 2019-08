Nuria Marín confirma la mala relación de Rafa Mora con ‘Cazamariposas’

"Me he prestado a todo, he dicho que en lugar de irme a Ibiza", decía el colaborador de 'Sálvame' con semblante serio.

Rafa Mora recibió numerosas críticas en su debut como presentador de ‘Cazamariposas’. El colaborador de ‘Sálvame’ ha hecho frente a todos los malos comentarios que ha recibido y Nuría Marín ha revelado cómo está el ambiente en el programa de Divinity.

«¿Qué hay de cierto del mal rollo que hay en ‘Cazamariposas’ con Rafa Mora?», preguntaba Kiko Hernández. «Esto es fuerte eh. Rafa Mora en su segundo día de trabajo se negó en redondo a hacer algo muy importante que forma parte de las tareas de un presentador. Dijo que no pensaba hacer eso y que antes de hacer eso se iba de vacaciones a Ibiza», comentaba Nuría Marín, que se encontraba conduciendo ‘Sálvame’ la tarde del viernes 2 de agosto.

Ante las palabras de la presentadora de ‘Cazamariposas’, Rafa Mora aseguraba que no era cierto lo que estaba contado y que él estaba poniendo todo su empezó en ser presentador. «Me he prestado a todo, he dicho que en lugar de irme a Ibiza, prefiero ir a ‘Cazamariposas’ y cumplir mi sueño que es ser presentador. Me toca un poco la moral, la broma es broma hasta que deja de ser broma», aseveraba el exconcursante de ‘Sálvame Okupa’.

