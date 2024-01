El nuevo reto de Josie tras las acusaciones de plagio del look de Cristina Pedroche

¡Sorpresa en 'Bailando con las estrellas'!... Josie se ha convertido en el nuevo fichaje sorpresa de talent show de baile, después de la polémica por las acusaciones de presunto plagio del look de Cristina Pedroche en Las Campanadas. El famoso estilista se enfrenta a este nuevo reto con mucha ilusión: "Cero preparado, pero con muchas ganas".

Este jueves se ha confirmado en 'TardeAr' el nuevo concursante sorpresa de 'Bailando con las estrellas'... El famoso diseñador, Josie, ha fichado por Mediaset como el octavo participante oficial de su nuevo talent show de baile. Se une así a la lista de los participantes del nuevo formato de Telecinco, que se estrenará el próximo sábado 13 de enero en prime time, presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

Con la incorporación del estilista al listado oficial, ya son ocho los famosos confirmados. Miguel Torres, Mala Rodríguez, Elena Tablada, Ágatha Ruiz de la Prada, Sheila Casas y Athenea Pérez, además de Josie, trabajarán con bailarines y coreógrafos para demostrar sus dotes sobre la pista de baile ante el jurado.

Josie dará el saltó desde Atresmedia, donde hemos podido verle como colaborador en programas como 'Zapeando', 'El Hormiguero' o 'Tu cara me suena', a la competencia: Mediaset. Además, ya mostró sus dotes culinarias como concursante de 'MasterChef Celebrity' en TVE, en 2020.

✨️🕺 Josie, octavo concursante de 'Bailando con las Estrellas'. Sábado 13 de enero, estreno en Telecinco pic.twitter.com/LNqMxbInlV — Mediaset España ( @mediasetcom) January 4, 2024

"Cero preparado, pero con muchas ganas", confiesa el diseñador, haciendo gala de su sentido del humor, antes de enfrentarse a su nuevo reto profesional, después de haber superado un bache de salud que le ha mantenido alejado de los focos durante un tiempo. "La verdad que poco he bailado yo en estos años. Es que he sido muy tonto, me tenía que haber apuntado antes a baile... Todos los programas que yo he hecho me han envejecido, pero este yo creo que me va a rejuvenecer", añade.

Josie se defiende de las acusaciones de presunto plagio del estilismo de Cristina Pedroche

Tras volver a hacer historia con el último estilismo de Cristina Pedroche en Las Campanadas - consiguiendo un 29 % de share - Josie tuvo que defenderse hace unos días a las acusaciones de presunto plagio del look de la presentadora. Una espectacular pieza formada por agua que guardaba un cierto parecido con un sensual diseño que la cantante Becky G lució en el año 2022. Las redes sociales se hacían eco del parecido "razonable" entre ambos looks.

"No, no tiene nada que ver, no es el mismo material, quisimos hacer lo que nos dio la gana", explicaba el estilista en La Mañana de Federico en Es Radio. Una forma rotunda de hacer oídos sordos a la polémica, asegurando además sentirse muy satisfecho del trabajo realizado, ya que son meses de bocetos, ideas, reuniones y, por supuesto, resultado final. "Es un evento que es fantasía, catarsis...La gente arroja un tomate o un clavel, es así", añadía.