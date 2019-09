Noemí Salazar, séptima concursante confirmada de ‘GH VIP’

La lista de concursantes de ‘Gran Hermano VIP’ no para de crecer. Después de confirmarse la presencia de Estela Grande, la mujer de Diego Matamoros, ahora tenemos al séptimo concursante del ‘reality’. Noemí Salazar, de los Gipsy Kings, es la séptima concursante confirmada para entrar en el concurso, y cumple un sueño con su participación en el programa más conocido de la televisión.

Ella misma compartía la noticia en su Instagram con un vídeo en el que la vemos muy emocionada: «Por finnnnnn puedo gritarlo a los 4 vientos!!!!! SOY CONCURSANTE DE @ghoficial #ghvip7 espero que me estéis apoyando mucho fuera os voy a necesitar más que nunca!!! Y mi ejército de piedras preciosas se tiene que notar!!!!!!!! Espero hacerlo lo mejor posible y no defraudar a nadie, tengo muchísima ilusión soy una súper fan de @ghoficial a si que esto para mi es un sueño!!!!!!!! GRACIAS!!!!!!».

«Estoy súper emocionada. Soy súper mega fan de ‘Gran Hermano’, se me va a salir el corazón por la boca. Espero no defraudaros. Voy a hacerlo lo mejor posible y espero que me apoyéis muchísimo, porque lo voy a necesitas muchísimo. Me ha costado mucho tomar la decisión por el tema de mi hija, pero a la vez agradecida por esta oportunidad», decía emocionada en su Instagram Stories tras dar la noticia.

Se ha convertido en la séptima concursante confirmada de la lista de la 7ª edición de ‘Gran Hermano VIP’, después de haberse conocido que Estela Grande también estaría presente en el concurso. Por ahora, tendrá que convivir con el resto de concursantes, Mila Ximénez, El Cejas, Anabel Pantoja, Dinio y Adara Molinero.

