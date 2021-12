Las constantes idas y venidas de Luca Onestini y Cristina Porta tienen enloquecida a la audiencia. Se aman. Se odian. Cuando parecía que se habían reconciliado después de varios días a la gresca, la pareja ha tenido la oportunidad de tener un cara a cara en directo. Lo han hecho durante la emisión de ‘Secret Story: Cuenta atrás’ y con Carlos Sobera como mediador.

Lo cierto es que ambos jóvenes han protagonizado una conversación cargada de contradicciones, de momentos de pasión y de rechazo a partes iguales en las que ha quedado en evidencia que entre ellos se ha establecido una relación basada en la desconfianza. La historia de amor entre el italiano y la periodista parece tener las patitas muy cortas… Más aún si valoramos cómo ha sido el encuentro de este martes.

La queja del italiano: «Cristina me ha dejado solo como un perro»

El hermano de Gianmarco Onestini comenzaba hablando de ella. Nada demasiado alentador, la verdad. «Cristina se pone poco en mi lugar…. He sufrido un montón esta semana. Me ha dejado solo como un perro», le espetaba. Ante millones de espectadores, el guapísimo concursante ha lamentado que Cristina Porta le ha dado la espalda en sus momentos más delicados dentro del ‘reality’. Ella lo miraba absorta.

Cuando ha tenido la oportunidad de tomar la palabra, se mostraba distante. «He dicho que le he dicho todo lo que tenia que decirle», comentaba. El italiano se aproximaba a ella para pedirle que fuera la Cristina amorosa y afectiva de sus primeros días de romance. «Necesito su calor, no una persona que me ataca y me juzga. Esto no lo necesito. Necesito una persona que me lo demuestre«, decía. Luego, dirigiéndose a Sobera, se reafirmaba en lo dicho: «La necesito y la quiero sentir». Y nuevamente le hablaba a ella: «Te quiero y te necesito a mi lado siempre». Un diálogo casi teatral al que aún le quedaban mayores dosis de dramatismo.

«Un animal herido puede morder», ha dicho el hermano de Gianmarco Onestini

«¿Qué coño te tengo que demostrar? Te quiero más que a mí», ha destacado Luca Onestino a Cristina. «He sufrido mucho por amor. Un animal herido puede morder. Sigues siendo la persona más importante. No me ataques». Sus palabras, dignas de un Oscar al Mejor Guion de un ‘reality’, han logrado por ablandar a Cristina Porta.

Y aunque ella parecía querer seguir defendiendo sus argumentos, él la interrumpía con un apasionado beso al que ella respondió sin rechistar. Y así, los espectadores fueron testigos de unos larguísimos y sensuales besos en rigurosos directos tras los cuales, lamentablemente, no llegarían a un acuerdo. ¡Porque segundos después volverían a montar en cólera! Y, para asombro de los presentes en plató, estallaban el uno contra el otro lanzándose una larga lista de reproches.

Luca Onestini: «Nos estamos volviendo locos»

En el plató, Adara Molinero dejaba clara las intenciones de Luca: «Él ya no la aguanta más». Lucía Pariente no se creía nada del ‘show’ que habían montado los dos concursante. «Me he echado siestas más entretenidas», soltaba, con mucho humor. La pareja del momento del concurso terminaba a gritos. «Nos estamos volviendo locos los dos», admitiría Luca cuando Sobera les ha preguntado por sus tensiones. «hemos tenido una semana terrible. Aquí todo se hace más grande, pero nos queremos mucho. Esto nos permitirá ser más fuertes que antes».