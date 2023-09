La llegada de septiembre ha hecho que las parrillas televisivas estén en constante movimiento. Si bien Telecinco ha estrenado programas como ‘Vamos a ver’ o ‘Cuentos Chinos’, Antena 3 ha optado por incluir nuevas caras en ‘Y ahora Sonsoles’. Nicolás Vallejo-Nágera se ha sumado al elenco de colaboradores del espacio televisivo de las tardes de Antena 3 y así ha quedado demostrado esta misma tarde, cuando Sonsoles Ónega ha confirmado que Colate “será corresponsal en Miami”.

La hija de Fernando Ónega ha tomado la palabra para explicar a los espectadores este nuevo fichaje: “Su fichaje se ha retrasado por diferentes razones pero ya está hecho. Colate nos informará de las últimas noticias desde allí y también nos acercará a los lugares más chic de la ciudad”, ha confirmado la periodista. Por su parte, el ex de Paulina Rubio ha aclarado que “tampoco va a perseguir famosos”.

Tensión en la bienvenida de Colate a 'Y ahora Sonsoles'

Ha sido concretamente en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ en el que se ha forjado esta nueva incorporación. Nicolás Vallejo-Nágera se ha dejado ver en el enclave en cuestión, aunque cabe destacar que su presencia no ha estado exenta de polémica. Y es que, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera se ha mostrado un tanto tenso ante las preguntas de Sonsoles Ónega: “¿Sabes qué pasa? Que no sé qué preguntarte, porque me han dicho que no puedo hablar de todo lo que yo quisiera saber. Tu representante nos ha dado una lista de cosas que no podemos preguntar: Paulina Rubio, novias…”. Algo a lo que él contestaba tajante: “No hay ninguna prohibición, puedes preguntarme lo que quieras, pero tengo cosas más interesantes que contar que esas. Me molesta que me preguntéis siempre lo mismo. Soy más que un ex. Desde que me separé he hecho más de 500 programas, tengo negocios…”, ha replicado.

Lejos de quedar ahí el encontronazo entre Sonsoles y Colate, la presentadora ha seguido echando leña al fuego: “¿Qué te pregunto entonces? Dame un titular”. “¿Que te dé un titular? Cúrratelo tú, que es tu programa”, respondía el nuevo corresponsal. Un rifirrafe que finalmente la maestra de ceremonias ha querido cortar con una pregunta más distendida: “¿Cómo te gusta que te llamen, Nicolás o Colate?”. Por su parte, el madrileño ha dejado entrever que no le había gustado en absoluto su bienvenida al programa: “Depende de quién lo haga. Tú llámame Nicolás”, zanjaba.

Sin embargo, con el paso de los minutos Vallejo-Nágera ha abierto su corazón a la hora de hablar sobre cómo ha vivido en los últimos años. Etapa que ha estado marcada por las idas y venidas judiciales con su ex a consecuencia de la custodia de su hijo: “Todas las dificultades que he vivido me han hecho mejor hombre, más fuerte y más completo porque lo que más te hace crecer en esta vida es pasarlo mal y yo lo he pasado muy mal y he aprendido mucho”, ha asegurado, para después dejar constancia de su inquebrantable papel como padre: “Lo que me queda de Paulina es mi hijo, es un trabajo duro y lo hago con pasión. Yo lavo, plancho, cocino, le llevo al colegio… Los días que está conmigo, me dedico completamente a él”, ha confesado. Ahora, en este nuevo trabajo, Nicolás tendrá que dar lo mejor de sí mismo para hacerse un hueco en la pequeña pantalla.

1 de 5 'Y ahora Sonsoles' ha estrenado nuevo colaborador 2 de 5 Se trata de Nicolás Vallejo-Nágera, Colate 3 de 5 El ex de Paulina Rubio ejercerá como corresponsal en Miami 4 de 5 Razón por la que ha acudido esta tarde al programa 5 de 5 Para protagonizar un estreno un tanto tenso