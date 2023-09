Netflix estrena 'El cuerpo en llamas', con Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez: “No queríamos caer en lo morboso”

Netflix estrenó ayer una de sus series más esperadas de la temporada: ‘El cuerpo en llamas’. Una ficción que recrea uno de los crímenes más turbios e impactantes de los últimos tiempos de la mano de Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez. Dos pesos pesados de la interpretación que desgranarán en 8 episodios cómo fue la trama que envolvió el asesinato de un hombre que aparece calcinado en el interior de un coche ubicado cerca del pantano de Foix. Era la primavera del 2017, y ese hombre fue Pedro Rodríguez, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona.

“Estoy muy nerviosa, me he dado cuenta de que hacía mucho tiempo que no estrenaba nada y estoy como… Pero bueno, son nervios buenos. Estoy excitada, estoy emocionada, estoy abrumada. Es una mezcla de sentimientos, la verdad”, se limita a decir su protagonista al ser preguntada por el estreno de la ficción, que se espera que bata todos los récords en Netflix. Para Úrsula Corberó no ha sido fácil meterse en la piel de Rosa Peral. Y es que la actriz interpreta a una de las principales sospechosas del crimen.

La investigación, tras la macabra aparición en el pantano, empieza a destapar una red de relaciones tóxicas, engaño, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro (el fallecido) y a otros dos agentes: su compañera, Rosa (Úrsula Corberó), y el exnovio de esta, Albert (Quim Gutiérrez). “Yo me siento muy orgullosa del producto que hemos hecho. Para mi, desde el principio, era muy importante no caer en lo obvio ni en lo amarillista ni en lo morboso. No quería sexualizar al personaje que interpreto. Siento que hemos hecho algo de calidad, algo cinematográfico y algo con personalidad. Profundizamos mucho en los personajes y creo que es lo más interesante de esta historia”, confiesa la actriz muy emocionada.

Un rodaje muy largo y exigente

Pero si hay otro gran protagonista en este triángulo ese es Albert, interpretado por Quim Gutiérrez, que como hemos contado antes es la expareja de Rosa: “Fue un rodaje muy largo y cuando ruedas con tanto material lo único que quieres es que la gente se encierre en su casa y lo disfrute. Septiembre es el momento perfecto, además, para que la gente se coma el cuerpo en llamas (risas)”, dice Quim sin poder evitar una gran sonrisa. Y es que para él la exigencia ha sido total ya que “que sean personajes reales te obliga a ponerte una capa más de respeto por el muerto y por su familia. Para mi era un balance entre la ficción y la realidad”.

¿Cuándo se estrenó la serie en Netflix? Ayer, viernes 8 de septiembre