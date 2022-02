Que ‘A través de mi ventana’ ha sido un éxito, es algo innegable. Por ello, Netflix ha querido aprovechar la oportunidad y no ha dejado escapar esta historia que ha captado a tantos adolescentes, por lo que ha dado luz verdes a dos películas secuela. Debido a que la historia de la novela de Ariana Godoy se ha contado en la primera parte, las historias de los dos nuevos films serán inéditas.

La plataforma ha confirmado que las dos nuevas producciones originales de Netflix volverán a contar con Marçal Forés como director, así como que Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbués, Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras y Emilia Lazo encabezarán el reparto.

Nuevas aventuras para los protagonistas

Las nuevas películas seguirán la aventura amorosa de Raquel y Ares, quienes se enfrentarán a más de un desafío en su relación. Por supuesto, estarán acompañados por Artemis, Apolo, Yoshi, Daniela y Claudia, además de nuevos personajes que ampliarán el universo creado por Ariana Godoy.

Las productoras del film han comentado que «siempre creímos en el gran potencial de la historia y los personajes de Ariana y es emocionante descubrir cómo ha llegado a millones de hogares en todo el mundo sobrepasando todas las expectativas. Estamos agradecidos y felices de poder continuar este apasionante viaje de la mano de los mismos compañeros».

El éxito de ‘A través de mi ventana’

La película ‘A través de mi ventana’ cuenta la historia de Raquel, que lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma…

Hay que destacar el gran éxito que ha conseguido la película dirigida por Marçal Forés, que llegó al catálogo de Netflix el pasado 4 de febrero, y que en su primer fin de semana ha llegado a conseguir 33 millones de horas de visionado. El film ha entrado dentro del Top 10 en 85 países, mientras que en 23 de ellos ha conseguido situarse en el número 1.

