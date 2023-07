Natalia Rodríguez, de 'Mía es la venganza'

Su llegada a la serie fue muy precipitada, ya que, una vez iniciada su grabación, la productora Alea Media decidió cambiar a dos de sus protagonistas. Los elegidos fueron Natalia Rodríguez (31) y José Sospedra, que tuvieron que meterse en la piel de sus personajes en tiempo récord. Natalia tiene un importante currículo tanto en cine como en televisión, donde ha trabajado en series diarias como 'Amar es para siempre' (Antena 3) y 'Servir y proteger' (La 1), aunque su personaje de Olivia en 'Mía es la venganza' (Telecinco) es su primer gran protagonista.

¿Cómo es Olivia Serra?

Es la CEO de Los Olivos y el nexo de unión entre los socios, la parte elitista del club, y los trabajadores del mismo. Siempre ha vivido con este secreto oscuro que guarda su madre, Sonia Hidalgo (Lydia Bosch), y ha estado bajo su sombra, queriendo demostrarle que es una gran trabajadora. Olivia es la honestidad, la verdad y la empatía.

¿Cómo fue tu incorporación a la serie?

Precipitada porque me avisaron con tres días de antelación, pero la acogida fue muy buena. En una serie diaria, el personaje se va construyendo con el tiempo, por eso no fue tan traumático.

¿Y cómo fue encontrarte con Lydia Bosch como tu madre?

Como fue tan precipitado, hasta un mes después no me di cuenta de que tenía a Lydia Bosch como madre. Creo que me lo dijo mi madre, que es superfan de ella y no deja de mandarle mensajes (risas). La verdad es que me ha tocado la lotería con José Sospedra, al que conozco de hace millones de años, y con Lydia, que es una mujer increíble. He visto poca gente que trabaje tanto como ella. Hemos encajado muy bien hasta el punto de que la llamo mamá.

Hay mejor rollo detrás de las cámaras que delante...

Sí, de hecho, nos pasa mucho que tenemos una escena horrible y cuando acaba, Lydia me dice que me quiere mucho y me abraza. Es muy cariñosa.

¿Cómo es la dinámica de trabajo?

Depende de los días. Al principio fue más duro. Ahora ya, como lo tengo más rodado, tengo más vida social y tiempo para tomarme una cerveza.

¿Sabías montar a caballo?

¡Qué va! Me enseñaron a montar a caballo en tiempo récord y fue muy bien. Cuando tenga más tiempo, voy a montar más.