La extraña muerte de la que fuera concursante de ‘Gran Hermano 2006‘ el pasado 22 de febrero sigue manteniendo en vilo a toda su familia. En su momento, Natacha Juitt, de 42 años, ya avisó de que había recibido varias amenazas: “Aviso: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, no, no fui. Guarden tuit“, escribió la exconcursante del programa de Telecinco.

Natacha Juitt falleció el pasado 22 de febrero

Después de que salieran a la luz los primeros detalles reveladores de la autopsia, también se ha conocido que hay un primer detenido tras el suceso. Se trata de Raúl Velaztiqui, productor que fue junto con Natacha Jaitt al salón de eventos de Argentina en el que falleció.

La detención se produjo pocas horas después de que el productor diese su versión de los hechos a través de una llamada al programa argentino A24. El motivo han sido múltiples contradicciones en su testimonio. Además de la falta de respuestas a determinadas preguntas que le planteó la policía. Todo esto sumado hizo que decidieran arrestarlo.

El primer detenido ha sido un productor que le acompañaba esa noche

Tras la autopsia, todo parece indicar que Natacha Jaitt murió a causa de una insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundario por fallo multiorgánico, según explican los médicos forenses de la morgue judicial de San Fernando (Argentina). A pesar de todo esto, la investigación continúa abierta debido a los mensajes de amenaza que esta recibió y el productor en disposición judicial esperando que se esclarezcan los datos.

Además, la familia está rota de dolor. De hecho, su hija mayor Antonella, ha compartido un vídeo que grabó junto a ella bajo el texto de “Pensar que este es nuestro último vídeo juntas”. Madre e hija guardaban muy buena relación tal y como se puede apreciar en las redes sociales de la joven.

