Nagore Robles rompe en llanto por la agresión homófoba en Madrid

La terrible agresión homófoba que ha sufrido un joven de 20 años en el barrio de Malasaña de Madrid ha conmocionado a miles de personas en nuestro país. Una de ellas es Nagore Robles, quien ha condenado este brutal episodio de intolerancia. Rota en llanto, la presentadora de ‘Sobreviviré‘, el espacio diario que se emite en Mitele Plus, ha pronunciado un emocionado discurso en el programa de este martes con un emotivo discurso.

«No puede entender cómo en 2021 todavía suceden estas cosas», ha empezado diciendo, sin poder contener las lágrimas. «Cómo hay personas que no se siguen sorprendiendo ante este tipo de agresiones. Cómo hay personas con puestos de trabajo importantes en este país que deciden por la seguridad de los ciudadanos y que se quedan de brazos cruzados, que simplemente se señalan los unos a los otros. Y mí, a Nagore Robles de 38 años, no me vale con que tengamos un día al año para reivindicar y salir a las calles el día del orgullo gay. No me vale con eso».

«Todos queremos sentirnos integrados»

«Hace tiempo que decidí quitarme el tapón de las emociones, sean del tipo que sean. Sentir nos hace ser humanos. Todos tenemos en nosotros mismos los valores en nuestro ADN: de sentirnos integrados, sentirnos libres y expresar lo que queramos y de ser como seamos. Nuestra forma de hablar, de comportarnos», ha afirmado. «Es algo muy importante, que nos hace sentir libres, fuertes y seguros. Me gustaría que todo el mundo, al otro lado, se sintiera así».