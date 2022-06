Nacho Palau comenzó su aventura en ‘Supervivientes’ gozando del cariño de todos sus compañeros y el respeto del público, pero según han ido avanzando las semanas y en la recta final del concurso, el ex de Miguel Bosé se siente arrinconado y ya se plantea abandonar para regresar a España. La convivencia parece ser lo que peor lleva Nacho Palau, que también debe hacer frente a las inclemencias del tiempo, al hambre y al cansancio acumulado. Sus compañeros ya no le ven con los mismos ojos después de ver ciertos gestos que les han hecho darle la espalda, lo que ha hecho que él se suma en la tristeza al no entender cómo se ha visto en tal situación si antes incluso era considerado uno de los líderes natos del grupo. Su estancia en Honduras ha dejado de serle rentable a nivel emocional y ya ha expresado su deseo de salir de ‘Supervivientes’ y recuperar lo que dejó en España.

Un juego propuesto a los concursantes en la Noche de San Juan ha dejado las cartas sobre la mesa. ‘Supervivientes’ les propuso a sus concursantes escribir en una nota de forma anónima lo que pensaban sobre el resto de sus compañeros. Aprovechando que su opinión no tendría consecuencias directas, no dudaron en sacar a relucir lo que realmente pensaban, siendo Nacho Palau el que peor ha salido del juego, al ser descrito por sus compañeros como “ansioso, gruñón, mezquino, su falsedad… egoísta, mal compañero, mal superviviente, cómo se dirige a los compañeros y lo falso que es”, leía el propio Nacho Palau ante la esquiva mirada de quienes consideraba amigos, a la par que rivales, aunque nunca los vio como enemigos. Un mazazo del que le sigue costando reponerse y que le hacen plantearse la posibilidad de abandonar ‘Supervivientes’, aunque esto conlleve el pago de una suculenta penalización.

“No me voy a quedar con ninguna. Seguramente es posible que haya dado esa imagen, me da pena que sea tan así. Es un concurso, un concurso extremo, aquí se pasa mucho. Hay unos que lo pasarán menos mal y otros más, porque estamos más solos”, fue la comedida respuesta de Nacho Palau al recital de insultos y descalificaciones que sus compañeros de ‘Supervivientes’ le han dedicado al tener como tarea describirle. Sin embargo, según avanzaba la noche se iba viniendo abajo, hasta el punto de llegar a plantear la posibilidad de un abandono cuando Ana Luque se acercó a él para conocer cómo se encontraba: “Estamos en la recta final y te cansas. No sé si quiero seguir luchando, echo mucho de menos a mis hijos”, le confesaba a su amiga.

Pero Nacho Palau tiene muy presente por qué decidió adentrarse en la dura aventura que le planteaba ‘Supervivientes’. Sus hijos son su prioridad y ha pasado calamidades económicas desde que dejó de compartir su vida con Miguel Bosé. Este concurso era para él su tabla de salvación y no piensa abandonar ahora que queda tan poco de concurso y es uno de los favoritos para llevarse el triunfo, aunque lo esté pasando francamente mal y haya perdido apoyos entre sus compañeros según avanzaba la convivencia. Un bajón anímico lo sufre cualquiera, pero él tuvo por fortuna un empujón anímico al encontrarse con su sobrino, que le visitaba en Honduras por sorpresa. Al ver un rostro familiar, alguien a quien ama y conocer que su familia se encuentra bien, ahora ha recuperado fuerzas para seguir adelante y luchar por ganar ‘Supervivientes 2022’.