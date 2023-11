Nacho Palau aplasta a Miguel Bosé en televisión: "Es un manipulador"

La próxima aparición pública de Nacho Palau promete no dejar a nadie indiferente. Tras haber permanecido en un discreto segundo plano en los últimos meses, el ex de Miguel Bosé ha vuelto a la carga para hablar largo y tendido sobre la relación que a día de hoy mantiene con el cantante. Un vínculo que no es en absoluto amistoso a raíz de la última polémica sucedida entre ambos, la cual tiene a sus hijos por medio.

Ahora que ha vuelto a ser diagnosticado de cáncer, Nacho Palau ha dado un giro de 180 grados en su opinión respecto a sus hijos y a Miguel Bosé. El escultor teme faltar en un futuro, ya que ahora no tiene tan claro que lo mejor para sus pequeños sea estar al lado del cantante: “Hace lo que le da la gana (…) Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no lo tengo tan claro”, ha aseverado para ‘De viernes’ en una entrevista que verá la luz el próximo 1 de diciembre.

Las palabras del exconcursante de ‘Supervivientes’ hacia Miguel no quedan ahí. Nacho no ha tenido reparo en atacar duramente al que fuera su compañero de vida, con quien ahora no goza de ningún vínculo: “De Miguel no te puedes fiar, es muy manipulador, no respeta nada y hace lo que le da la gana”, ha asegurado. Además, ha recordado que alguien le dijo “ten cuidado, no te metas”, pero él se metió sin reflexionar en las consecuencias que podría tener.

El intento fallido de 'reconciliación' entre Nacho Palau y Miguel Bosé

Llaman especialmente la atención las declaraciones de Palau justo en el momento en el que parecía haber enterrado el hacha de guerra con Bosé. Sin ir más lejos, este mismo verano la expareja escogía Mallorca como lugar perfecto para dejar atrás el pasado y disfrutar de sus hijos. Pese a la batalla legal en la que permanecieron inmersos por sus pequeños, ambos tendieron puentes y decidieron disfrutar de unas vacaciones de verano en la isla balear, donde visitaron enclaves como el museo de Rafa Nadal.

Tras haber vencido el cáncer de pulmón el pasado mes de marzo y haber acercado posturas con su ex, todo parecía haberse vuelto de color de rosa para Nacho. Nada más lejos de la realidad. Aunque las dos partes parecen haber hecho todo lo posible para mantener una buena relación por el bien de sus hijos, finalmente no lo han conseguido. Palau ha cargado duramente contra el intérprete de ‘Amante bandido’ en su entrevista más dura y sincera para el nuevo formato de Telecinco.

El escultor padece cáncer de nuevo

En su charla para el espacio televisivo de Beatriz Archidona y Santi Acosta, el escultor ha admitido que este verano los médicos volvieron a diagnosticarle cáncer. Ocho meses después de confirmar su cura, Nacho ha destapado esta complicada noticia y ha dejado entrever que ha vivido momentos en los que ha querido tirar la toalla: “Hay un momento que dices, ‘no puedo más’, de esta no salgo y, ¿para qué?”, se preguntaba.