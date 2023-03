'Nacho', la serie sobre Nacho Vidal, llega a ATRESplayer Premium

'Nacho', la serie que ficciona la vida del actor porno Nacho Vidal llega este fin de semana a ATRESplayer Premium. El domingo 5 marzo los espectadores de la plataforma podrán descubrir en exclusiva los primeros 50 minutos de la serie. Compuesta por ocho capítulos, este primero se centrará en la búsqueda de un nuevo futuro en Valencia de un jovencísimo Ignacio Jordá. Martiño Rivas encabeza un elenco que completan María de Nati, Andrés Velencoso, Pepa Charro, Edu Soto o Miriam Giovanelli, entre otros.

También te interesará Martiño Rivas y Andrés Velencoso confiesan todos los secretos del rodaje de ‘Nacho’

Martiño Rivas será Nacho Vidal en el biopic de Starzplay

Bajo el sello de Bambú Producciones, la ficción no se dejará nada en el tintero. Las luces y sombras de la vida del actor sirven como inspiración para desarrollar una historia dentro del entorno de la industria del porno, más allá de este. Nacho Vidal (Martiño Rivas) se hizo conocido en los años noventa situándose como una de las referencias de este cine a nivel internacional. Junto a él aparecerán otros personajes relevantes en su vida real como Sara Bernat (María de Nati) o su principal competidor Toni Ribas (Andrés Velencoso).

Teresa Fernández-Valdés, productora de 'Nacho', valora en una entrevista en El Español la valentía que han tenido los actores de aceptar este proyecto. Al final entiende que "es una serie que nace con la vocación de darle visibilidad al porno y al sexo para poder juzgarlo desde el prisma que tú quieras", y es ahí donde radica su encanto. La serie encuentra en ATRESplayer Premium una nueva casa tras el cierre de Lionsgate+ en España. 'Nacho' estaba destinada para llegar a esta segunda plataforma pero en noviembre de 2022 cesó su actividad en España.

Nacho Vidal: "Es muy fuerte ver la vida que hemos vivido representada"

El propio Nacho Vidal, que acudió al preestreno de la misma hace unos días, reconocía a ATRESplayer que ver un producto sobre si mismo "es muy fuerte, las vidas que hemos vivido representadas por personajes". En los comienzos del guion de 'Nacho', en el que han contado con él, sentía que se estaba abriendo en canal. Confiesa, de hecho, que "cuando estaba con los guionistas ya me iba al baño a llorar" y que "del tercer capítulo no pude ver más porque era muy intenso". Al final cree que solo ha sido una profesión, que todo por lo que ha pasado es porque "era un trabajo sucio y me tocó a mí".

No tiene nada más que palabras de agradecimiento para Martín Rivas, el actor que le da vida. En la entrevista que este ofreció junto a su compañero Andrés Velencoso en 'El Hormiguero' ya reconocieron el buen rollo que se había generado entre todos. El rodaje guarda muchos secretos y son muchas las dudas que se resolverán a partir de este domingo sobre cómo se refleja, entre otros, escenarios tan reconocibles como la sala de porno Bagdad en Barcelona. Las escenas de "alto voltaje" que da la propia temática están medidas al milímetro.

De hecho, confesaban que "nos ponen un calcetín que lleva una especie de goma" cuando estas se grababan. Son tantos los puntos de vista que es necesario tener un orden, "estaba coreografiado porque cada escena de sexo tenía una historia". 'Nacho' busca humanizar a los personajes, buscar el más allá. El modelo ha tenido tiempo de analizar el porqué de todo lo narrado y entiende que esto es lo que da una nueva perspectiva a todo. Simplemente "tenían un trabajo igual" y eran muy valientes por subirse al escenario de la sala tal como lo hacían.