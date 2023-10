La desaparición de Álvaro Prieto y el hallazgo de su cadáver ha conmocionado a toda España. Tanto que sus padres han emitido un comunicado en el que agradecen las continuas muestras de cariño recibidas, un caso muy tratado en diferentes medios de comunicación. Prensa escrita, radio o televisión han analizado todas las aristas y pruebas encontradas hasta el momento, aunque no todo el mundo opina lo mismo. Así se ha hecho evidente en el espacio de Cuatro, 'En boca de todos', donde coinciden Nacho Abad como presentador y su mujer, Bárbara Royo, como colaboradora. Justo cuando debatían acerca de cómo se había descubierto el cuerpo del joven de 18 años tras cuatro días desaparecido en una zona que supuestamente se había peinado, ambos han entrado en discusión.

Máxima tensión entre Nacho Abad y Bárbara Royo en televisión

"Lo que creo que nos deberíamos preguntar todos es qué ha fallado. Yo no soy ni abogado ni fiscal ni juez y no condeno a nadie ni acuso a nadie. Lo que pregunto las veces que haga falta es qué ha fallado para algo que parece tan evidente no se haya solucionado a tiempo", decía Antonio Naranjo. "Vosotros os dedicáis a defender a la Policía, perfecto, pero no se le ha atacado", añadió. En ese instante Bárbara Royo comparó el caso de Álvaro Prieto con el de Marta del Castillo, sevillana desaparecida en el año 2009 y cuyo cuerpo jamás se encontró a pesar de las intensas batidas que se han hecho. "Tú decías que no hay derecho a que durante cuatro días los padres no supieran dónde estaba a su hijo y no se haya encontrado el cuerpo. Y yo te pregunto: ¿hay derecho a que haya dos padres en Sevilla buscando a su hijo desde hace 14 años? ¿La policía lo ha hecho mal también ahí o ha agotado todos los esfuerzos posibles para encontrarla y no lo ha hecho?", preguntó.

El caso de Álvaro Prieto comparado con el de Marta del Castillo

Este paralelismo lejos de convencer a Nacho Abad, enfadó al presentador de manera mayúscula. Prueba de ello el tono que empleó, al igual que sus palabras. "Pues te voy a responder yo, voy a responder yo (...) La Policía se equivocó y se equivocó en las primeras 48 horas. Fue un enorme error el de la policía sevillana", apuntó. Aunque Bárbara quiso meter baza para explicarse, su marido tomó de nuevo la delantera y le pidió que le dejara terminar. "Pero déjame. Has hecho una pregunta. Así que déjame que termine de responder", dijo él muy tenso.

Unos instantes en los que lejos de rebajarse la tensión, sucedió todo lo contrario. Bárbara insistió de nuevo, revelando su opinión sobre lo que cree que pasó en el caso de Marta del Castillo, un polémico caso en el que está convencida de que la policía se equivocó en las primeras horas del caso. "Si eso lo sé, por supuesto que se equivocó en las primeras 24 horas", espetó Bárbara ante lo que él volvió a frenarle. "Bárbara, Bárbara, Bárbara, por favor", finalizó.

Nacho Abad y Bárbara Royo se casaron en el año 2018

Fue la abogada Bárbara Royo la que destapó su boda secreta hace más de cinco años. Un enlace al que solo acudieron sus padres y hermanos y que estuvo oficiada por un concejal amigo que les convirtió en marido y mujer. Ambos coincidieron por primera vez en un plató en el año 2008, donde cosecharon una bonita amistad que pronto se transformó en amor. Aunque con sus más y sus menos, vuelven a dejar claro que su relación es muy sólida, a pesar de algunas tiranteces.