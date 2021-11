MrBeast: un youtuber se gasta 2 millones en convertir ‘El Juego del Calamar’ en realidad

‘El juego del calamar’ ha sido un boom mediático sin precedentes, convirtiéndose en el mejor estreno de la historia de Netflix. Es por eso que no extraña que su iconografía se haya convertido en la más copiada en los disfraces de este Halloween, o que ya haya quien sueñe con que este particular y sangriento juego se convierta en una realidad. Y aquí es donde ha entrado en juego MrBeast, un youtuber apasionado de esta serie coreana, que se ha propuesto recrear los escenarios de cada juego de la serie en tamaño real algo que, por supuesto, no es tarea sencilla ni una empresa barata.

Este excéntrico youtuber está mostrando a través de sus redes sociales cómo avanzan las obras de los escenarios de ‘El juego del Calamar’. Un espacio fidedigno a lo mostrado en la serie y en el que MrBeast tiene intención de realizar un juego similar, aunque imaginamos que sin necesidad de asesinar a todos y cada uno de los aspirantes al premio. Tiene intención de fichar a 456 concursantes, que irán recorriendo los seis juegos para convertirse en ganador de un premio de 456.000 dólares. Un montante que saldrá directamente de su propio bolsillo, pero que sabrá rentabilizar con ingentes acuerdos publicitarios.

Pero, por el momento, ahora toca aflojar el dinero y ya se estima que se ha gastado en cumplir su sueño cerca de dos millones de dólares. Y es que no está escatimando en gastos para reproducir fielmente cada rincón de la sala de pruebas y así hacer sentir a los participantes que acepten su reto como si fuesen auténticos jugadores del ‘Juego del calamar’, poniendo sus vidas en juego. Vea el vídeo que muestra cómo van las obras de los escenarios. ¡Dale al play!