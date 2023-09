Ainhoa se convertía en la gran protagonista de la gala de estreno de 'GH VIP 8' a raíz de la defensa a su novio, Gustavo Guillermo. Sin embargo, conforme pasaron los días, la compañera de vida del concursante tomaba la decisión de dejar de defenderlo y desapareció de la noche a la mañana. Ahora, hemos podido conocer que esto se ha debido a un problema legal que le ha impedido desempeñar su función en el reality.

Belén Rodríguez ha revelado en 'Fiesta' que "hay motivos legales" por los que se le ha aconsejado a Ainhoa que no vaya a defender a Gustavo a 'GH VIP 8'. La periodista comparte abogado con la novia del chófer de María Teresa Campos y explica que ha sido él quien le ha sugerido que evite las cámaras debido a varios trámites legales que tienen en activo. Aunque no ha querido dar detalles, sí ha hecho referencia a que estos están relacionados con algunos asuntos relacionados al momento en el que se acusó a la mano derecha de la periodista de ser el topo del Clan Campos. "Le ha aconsejado que de momento no hable, que se mantenga callada. Le ha aconsejado que se mantenga al margen, ella va a seguir los conejos del abogado hasta que le diga lo contrario. Las cosas han sido muy precipitadas y no se ha valorado qué es estar en primera línea", ha explicado la colaboradora.

Ante esto, Alejandra Rubio ha alzado la voz y también ha recalcado que Ainhoa ha dado el paso de ser una persona pública al sentarse en 'GH VIP' para defender a Gustavo. Esto complicaría algunos trámites legales. "Es porque ella era una persona anónima y desde que se sienta en un plató deja de ser anónima", específica la hija de Terelu Campos. De la misma forma, ha admitido que no sabía nada de la existencia de la prima del concursante de Guadalix, que ahora lleva a cabo su defensa.

Ainhoa explicó el motivo por el que Gustavo abandonó su trabajo

Ainhoa explicaba la semana pasada en 'El Debate de GH VIP' que Gustavo presentó la baja en su trabajo de chófer porque las funciones que tenía como trabajador ya no las desempeñaba. Él mismo les dijo en una carta que no quería ser una carga económica. Eso sí, dejó claro que quería seguir viendo a María Teresa Campos cada día. Además, la novia de Gustavo indicaba que la relación que este mantenía con Terelu y Carmen Borrego había sufrido sus altibajos. "Tiene una relación cordial con Carmen y Terelu. En estos meses atrás se había distanciado, pero es verdad que cuando María Teresa se pone malita todo se olvida y se arregla", llegó a contar.