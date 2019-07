4 Chabelita asegura que podría haber hablado mucho de Omar

«He opinado de él pero sobre su concurso, a veces hasta le he defendido. Luego se sentó en un Deluxe para hablar de las relaciones íntimas que tenía conmigo y yo aún así no le guardo rencor por eso y entendí que se llevara con mi madre. Nunca le voy a hacer daño a una persona a la que mi madre le tiene cariño, porque eso lo respeto, pero fuera de eso, el programa ha terminado y yo con esta persona no tengo nada que hablar. Es verdad que me he tomado a risa todo hasta hoy, que se está metiendo en un charco que no me gusta. Este tema me está afectando a nivel mental», explica preocupada.