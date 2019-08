Miriam Saavedra comparte su problema para ser madre

No es la primera ocasión en la que reconoce sus intenciones de ser madre, pero esta vez ha confirmado que desea tener a su primer hijo el año que viene. Después de unos días de descanso en París, Miriam Saavedra ha regresado al plató de ‘Sálvame’ con las ideas muy claras. La peruana, de 25 años, está decidida a hacer realidad su sueño lo antes posible.

Ha reconocido que ya está en tratamiento porque tiene el síndrome del ovario poliquístico. Un trastorno frecuente que se produce cuando una mujer desarrolla niveles elevados de hormonas.

Según ha contado, primero debe regular su periodo menstrual y así el próximo año podrá comenzar con el tratamiento. Ha añadido que como anteriormente ha tenido pérdidas no quiere que le vuelva a pasar. Cabe recordar que -tal y como ella ha afirmado en diversas ocasiones- estuvo embarazada de Carlos Lozano, pero perdió su bebé.

Respecto a si este conoce sus intenciones sobre la maternidad, una pregunta que le realizaba Rafa Mora, ha contestado lo siguiente: «Obviamente mi pareja tiene que saber que a mí me gustaría ser madre». Miriam también ha reconocido que se ha vuelto a operar el pecho recientemente.

Un amor marcado por las idas y venidas y que ha sido foco de las tertulias de Mediaset. Los treinta años que distan entre la princesa Inca y el ex de Mónica Hoyos no son un obstáculo para ambos que han protagonizado en más de una ocasión un sonado espectáculo mediático. «He apostado por Miriam, por encima de mi familia, de mi hija… Voy a seguir con ella y aunque me digan lo contrario, si me equivoco me equivoco», aseguraba el pasado mes de julio el presentador.