El conflicto entre Jorge Javier Vázquez y el clan Campos está adquiriendo dimensiones cada vez mayores. La batalla mediática no solo afecta al presentador y las principales miembros de la familia: María Teresa Campos, Terelu, Carmen Borrego e incluso Alejandra Rubio. Ahora también está salpicando a los colaboradores de ‘Sálvame’. Mila Ximénez, que ha defendido públicamente tanto a la colaboradora de ‘Viva la vida’ como al presentador, ha recibido unos audios de su compañera María Patiño. La gallega se ha sentido aludida por unas declaraciones suyas… y esto ha la hecho saltar en directo.

«Cada vez me importa menos nada. Cuando te encuentras situaciones como las que yo me he encontrado minimizas muchas cosas», se ha lamentado. “No sé cómo esto os puede abducir tanto, cómo podéis hacer de esto vuestra vida. Porque a las nueve de la noche esto se acaba. A mí no me va a pillar este tren porque tengo cosas más importantes en las que pensar en mi vida. Yo de cuatro a nueve descanso. Y cuando no trabajo descanso. Descanso la cabeza, que la tengo que usar para otras cosas que no sea esto. Mi cabeza tiene que ocuparse de una sola cosa y tú mejor que nadie tienes claro de qué”.

«No he llamado cobarde a nadie, solo dije que en el programa hay jerarquías», subrayaba la colaboradora. «Sí, yo no soy la más valiente. Sí, aquí nos hemos cagado todos yo me he cagado mogollón de veces… Lo que estoy haciendo es intentando trabajar». Visiblemente afectada, decía: « He demostrado lo que soy hace mucho tiempo … ¡Ahora vosotros tirad del carro también!».

«Parece ser que ella cree que ayer la llamé cobarde. Yo no llamé cobarde a nadie. Dije que hay ciertas jerarquías y que hay enfrentamientos donde no nos exponemos», añadía. Después de varios de intensa polémica ante las cámaras, Mila ha explicado que ha recibido «un par de mensajes» de María Patiño que le han dejado fuera de juego: “Me está dando un chungo… Respiraré cuando me salga del mismísimo… Respiro, respiro. Mucho peor que antes. pero sigo respirando. Gracias a Dios sigo respirando todavía. Respirar y trabajar, que es lo que hago”.

Jorge Javier le comentaba que Patiño le había escrito: «Creo que no está bien», apuntaba. “¡Qué poco tenéis que hacer! ¡Y qué pocos problemas tenéis! Esto es un programa de televisión y yo a las nueve de la noche cuando se termina me voy a mi casa», explicaba la sevillana. «Voy a salir un momento a respirar porque me va a dar algo… Qué puta televisión… A veces cómo nos absorbe», se quejaba.

La colaboradora rompía en llanto, tras lo cual decidía abandonar el plató. «Convertimos esto en nuestras vidas. Y estamos hablando de un tema que no tiene nada que ver. El tema de las Campos al final se olvida. Al final estallamos las bombas los unos contra los otros. Es que no tiene ningún sentido». Alterada, se quejaba: “No quiero ni oír los audios porque al final la voy a mandar a la mierda. Y la voy a mandar a la mierda definitivamente y no quiero. Que entre por teléfono y diga lo que piensa”.

«¡Qué falta de empatía, de verdad!»

«Tengo un defecto, que cuando vengo a trabajar trabajo», contaba, entre lágrimas. «Tu querida amiga… Vamos a querernos todos un poquito más. Que llevamos once años dándonos hostias. Si yo quiero a alguien lo que tienes que hacer es celebrarlo y dar palmas. Porque en este momento qué bien que me quiera alguien y que me cuide alguien. ¿No te alegras? Pues yo te puedo jurar que mí me alegra que cualquier amigo que tenga un amigo en ti. Y mucho más en la situación en la que estoy. Pero no: parece que molesta. ¿Mi querida amiga? Me cago en la leche. Que todo sale en la retaguardia… Cuando quiero a alguien me alegro y lo celebro. ¡Que falta de empatía, de verdad! Vamos a darnos todos leches.. porque si no esto no va. ¡Pues sí que va! A veces va. Es que no paráis. No es suficiente», concluía, sin calmar su monumental enfado.