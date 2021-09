Miguel Frigenti ha hablado del motivo de su mala relación con Isabel Rábago en ‘Ya es mediodía’, una información que ella ha desmentido tajantemente

La gala de este jueves de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ está dando mucho juego. Además del cara a cara entre Terelu Campos y Edmundo Arrocet, que tuvo lugar al comienzo del programa, antes de los informativos, también hemos vivido la primera expulsión y algún que otro momento tenso dentro de la casa. Miguel Frigenti ha destapado la mala relación que tiene con Isabel Rábago desde que este colaborara en ‘Ya es mediodía’. De hecho, incluso la acusa a ella de que fuera la culpable de que esté fuera del programa. Algo que ha hecho que Rábago haya pedido a la gente de fuera que no entrara en este juego.

El duro enfrentamiento entre Miguel Frigenti e Isabel Rábago

El periodista ha asegurado en el concurso que se siente «marginado» y ha atacado a diferentes compañeros del programa. “No quiero darles más a esta gente para que me dejen como si fuera la peste”, ha dicho él. » Qué asco de gente. Vivo con gente con la que no quiero vivir. ¡Qué puto falserio!», seguía quejándose Miguel Frigenti. Algo que no está dispuesta a permitir Isabel Rábago.

La colaboradora de televisión no quiere que haga ningún tipo de insinuación por lo que ha terminado en un enfrentamiento entre los que fueran compañeros de programas. Ambos se han enzarzado e Isabel Rábago le ha pedido que aclare que ella no tuvo nada que ver en su despido. Pero Miguel Frigenti ha hecho justo lo contrario y la ha seguido señalando como la culpable de que tuviera que abandonar su puesto de trabajo en ‘Ya es mediodía’.

La colaboradora le pide que rectifique, algo que él niega a hacer

Durante el directo, Jorge Javier Vázquez ha querido preguntar por el polémico despido del colaborador en el programa, algo que ha vuelto a enfadar a Isabel Rábago: «Si alguien ha dicho que yo influí en el despido de Miguel Frigenti, que lo aclaren tuve que aguantar que este señor dijera que se sentía maltratado». A pesar de la petición de la periodista, él no está dispuesto a decir lo contrario y ha explotado: «La productora no estaba en esas reuniones estábamos en un cuarto cuatro personas ¡Tú me gritabas y me atacabas ¡Has sido más mala conmigo que la quina!», le espetaba.

Isabel Rábago ha asegurado que ella dentro de la casa no va a entrar en este tipo de polémicas y le ha pedido a los de fuera que no entren en el juego de Miguel Frigenti. Además, también ha salido en defensa de Lucía Pariente, quien ha roto en llanto tras los ataques del periodista. «Estando yo aquí nadie va a llorar, me ha creado mucha impotencia”, decía Isabel y dejaba claro que nadie intentaba dejar de lado a nadie: «Aquí ni Dios es falso porque lo que se dice, se dice a la cara, en esta casa nadie está aislando a nadie, nadie va a llorar y menos una señora mayor como es Lucía”.